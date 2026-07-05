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Giriş Tarihi: 5.07.2026 13:24

Türkiye İnsanlık için sınırların ötesinde: AFAD Başkanı Pehlivan, Venezuela’daki ekiplere teşekkür etti

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Venezuela’da meydana gelen depremlerin ardından bölgede görev yapan AFAD ekipleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Çalışmaları yerinde değerlendiren Pehlivan, Türkiye’nin uluslararası insani yardım anlayışı doğrultusunda Venezuela halkının yanında olduğunu vurgulayarak, deprem bölgesinde görev yapan ekiplere özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Türkiye İnsanlık için sınırların ötesinde: AFAD Başkanı Pehlivan, Venezuela’daki ekiplere teşekkür etti
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Venezuela'da görev yapan AFAD ekipleriyle Video Konferans Sistemi üzerinden görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından gerçekleştirilen arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri ele alındı.

TÜRKİYE'DEN HIZLI DESTEK

Pehlivan, görüşmede yaptığı konuşmada, 25 Haziran'da Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Venezuela halkına geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Türkiye'nin Venezuela halkının yanında olduğunu belirten Pehlivan, AFAD koordinasyonunda Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği, TİKA ve Kızılay ile koordinasyon sağlanarak hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. Bu kapsamda 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeğinin, Milli Savunma Bakanlığına ait iki askeri uçakla bölgeye sevk edildiğini belirten Pehlivan, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

"İNSANLIK İÇİN SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDEYİZ"

AFAD'ın yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı bölgelerinde de insani yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Pehlivan, "AFAD'ımız insanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde anlayışıyla çalışmaktadır." ifadelerini kullandı. Bugüne kadar beş kıtada 84 ülkeye insani yardım ulaştırıldığını belirten Pehlivan, arama kurtarma başta olmak üzere afet yönetimi alanında birçok ülkeyle iş birliği yürütüldüğünü kaydetti. Venezuela'da görev yapan ve çalışmaları nedeniyle Venezuela devleti tarafından Kahramanlık Nişanı ile onurlandırılan AFAD personelini de kutlayan Pehlivan, "Ülkemizi temsilen Venezuela halkına destek sağlamak üzere deprem bölgesine giden ve büyük bir gayretle görev yapan tüm ekiplerimizi yürekten tebrik ediyor, fedakâr çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Video konferans görüşmesine Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu, AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar ile Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Dr. Murat Genç de katıldı. Pehlivan, yetkililerden sahadaki son durum ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alırken, ilk günden bu yana sağlanan koordinasyon ve iş birliği dolayısıyla tüm kurumlara teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

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Türkiye İnsanlık için sınırların ötesinde: AFAD Başkanı Pehlivan, Venezuela’daki ekiplere teşekkür etti
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