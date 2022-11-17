Haberler Yaşam Haberleri Türkiye İskoçya maçı hangi kanalda? Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte ilk 11
Giriş Tarihi: 17.11.2022 00:09 Son Güncelleme: 17.11.2022 00:09

Türkiye İskoçya maçı hangi kanalda? Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte ilk 11

Euro 2024 elemeleri için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçları ile Avrupa Futbol Şampiyonası’na etkili bir giriş hedefliyor. Türkiye İskoçya maçı hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak milli maç hangi kanalda sorusu maçın yayın saati ve kanalı ile sorgulanmaya başladı. Kadroda ilk defa forma giyecek isimler yer alırken efsaneler de kadroya geri dönmeye hazırlanıyor. Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemde yerini aldı. Peki, Türkiye İskoçya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, milli maç ilk 11 ve canlı yayın…

Türkiye İskoçya maçı hangi kanalda? Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte ilk 11

Türkiye İskoçya hazırlık maçı için heyecan dorukta! Stefan Kuntz yönetimindeki kırmızı beyazlı takım Diyarbakır'da İskoçya'yı ağırlayacak. FIBA Euro 2024 elemeleri öncesinde hazırlık yapacak takımlar maçlara başlıyor. Milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Bu maç Arda Güler'in A milli takım forması giyeceği ilk maç olacak. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyenler Türkiye İskoçya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye İskoçya maçı hangi kanalda? İşte, ilk 11 ve canlı yayın bilgisi…

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım 2022 Çarşamba günü oynanacak. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak heyecanlı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maç hangi kanalda sorusu cevaplandı. Maçın canlı yayın kanalı TRT 1 olarak belirlendi. Maçı naklen takip etmek isteyenler için:

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ MAÇ BİLET FİYATLARI

Türkiye- İskoçya maçı biletleri 9 Kasım Çarşamba günü saat 17:00'da satışa sunuldu.

1.kategori: Doğu ve batı tribünler için ise 50 lira

2.kategori: Kale arkası tribünler için 30 lira olarak belirlendi.

EURO 24 ELEMELERİ FİKSTÜR

A Milli Takım için UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maç takvimi de belli oldu. D grubunda bulunan Türkiye milli maçları 25 Mart 2023 tarihinde başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek.

İlk maçına Ermenistan ile deplasmanda çıkacak kırmızı beyazlılar ardından 28 Mart 2023'te Hırvatistan'ı ağırlayacak.

A Millî takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.

Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.

D GRUBU MAÇ TAKVİMİ

25.03.2023 20.00 Ermenistan-Türkiye

28.03.2023 21.45 Türkiye-Hırvatistan

16.06.2023 21.45 Letonya-Türkiye

19.06.2023 21.45 Türkiye-Galler

08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan

12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye

15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya

21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kadroda ilk kez ay yıldızlı forma giyecek Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Emre Mor uzun bir aranın ardından yeniden takımda olacak.

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Türkiye İskoçya maçı hangi kanalda? Türkiye İskoçya hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte ilk 11
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