Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler 12 Dev Adamın çeyrek final mücadelesinde!

Giriş Tarihi: 5.9.2025 23:17

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final bileti için sahaya çıkıyor. 12 Dev Adam, kritik karşılaşmada İsveç ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler ise Türkiye-İsveç maçının tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası heyecanı hız kesmeden sürüyor. Çeyrek finale yükselmek isteyen 12 Dev Adam, parkede İsveç karşısına çıkacak. Taraftarlar, "Türkiye-İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

TÜRKİYE-İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında 6 Eylül Cumartesi günü İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Arena Riga'daki karşılaşma, saat 12.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM 5'TE 5 YAPTI!

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

İSVEÇ 5 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET ALABİLDİ!

İsveç ise Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda yer aldı. Sadece bir galibiyet alabilen İsveç, grubu 4. basamakta bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı.

ÇEYREK FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU!

A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Son 16 turunda yarın saat 15.15'te Almanya-Portekiz, saat 18.30'da Litvanya-Letonya ve saat 21.45'te Sırbistan-Finlandiya karşılaşmaları da oynanacak.

