Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kadın voleybol milli maçı Türkiye İtalya hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? | AKDENİZ OYUNLARI

Türkiye İtalya maçı ile bugünkü milli voleybol maçlarına start verilecek. Akdeniz Oyunları'nın favorilerinden olan milli takımımız, İtalya karşısında oynayacak. Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Bu sene 19'uncusu düzenlenen Akdeniz Oyunları 2022 için milli takım mutlak favorilerden. Maçı kaçırmak istemeyenler Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye – İtalya maçı ne zaman? İşte detaylar!