Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kadın voleybol milli maçı Türkiye İtalya hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? | AKDENİZ OYUNLARI

Türkiye İtalya maçı ile bugünkü milli voleybol maçlarına start verilecek. Akdeniz Oyunları'nın favorilerinden olan milli takımımız, İtalya karşısında oynayacak. Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Bu sene 19'uncusu düzenlenen Akdeniz Oyunları 2022 için milli takım mutlak favorilerden. Maçı kaçırmak istemeyenler Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye – İtalya maçı ne zaman? İşte detaylar!
Filenin Sultanları 27 Haziran pazartesi yani bugün saat 20.00'da İtalya ile karşı karşıya geleek. Grubun ikinci maçında iki takım karşı karşıya gelecek.
27 Haziran pazartesi Türkiye – İtalya 20.00
28 Haziran salı Türkiye – İspanya 20.00
Grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde A Grubu'nun birincisi B Grubu'nun ikincisiyle, A ve C gruplarının ikincisi, B ve C gruplarının da üçüncüleri birbirleriyle eşleşecek. Çeyrek finalde kazanan takımlar yarı final, kaybeden takımlar ise klasman maçları oynamaya hak kazanacak.