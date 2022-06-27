Haberler Yaşam Haberleri Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kadın voleybol milli maçı Türkiye İtalya hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? | AKDENİZ OYUNLARI
Giriş Tarihi: 27.6.2022 13:40 Son Güncelleme: 27.6.2022 13:40

Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kadın voleybol milli maçı Türkiye İtalya hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? | AKDENİZ OYUNLARI

Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kadın voleybol milli maçı Türkiye İtalya hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? | AKDENİZ OYUNLARI

Türkiye kadın voleybol maçına az bir süre kaldı. Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları’na ilk maçla start verdi. İlk maçta ev sahibi Cezayir’i 3 – 0’lık net bir sonuçla yenen milliler, şimdi turnuvanın favorilerinden biriyle karşı karşıya. Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusu merak ediliyor. Gruplardaki ikinci maçını İtalya ile oynanacak. Daha sonra turnuvanın en güçlü rakipleriyle Filenin Sultanları mücadele edecek. Türkiye kadın voleybol maçı ne zaman soruları iletiliyor. Akdeniz Oyunları’na iyi başlayan milliler için kader maçları yaklaşıyor. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte cevaplar…

Türkiye İtalya maçı ile bugünkü milli voleybol maçlarına start verilecek. Akdeniz Oyunları'nın favorilerinden olan milli takımımız, İtalya karşısında oynayacak. Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Bu sene 19'uncusu düzenlenen Akdeniz Oyunları 2022 için milli takım mutlak favorilerden. Maçı kaçırmak istemeyenler Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye – İtalya maçı ne zaman? İşte detaylar!

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları 27 Haziran pazartesi yani bugün saat 20.00'da İtalya ile karşı karşıya geleek. Grubun ikinci maçında iki takım karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İtalya maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE VOLEYBOL TAKIMI MAÇLARI

27 Haziran pazartesi Türkiye – İtalya 20.00

28 Haziran salı Türkiye – İspanya 20.00

Grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde A Grubu'nun birincisi B Grubu'nun ikincisiyle, A ve C gruplarının ikincisi, B ve C gruplarının da üçüncüleri birbirleriyle eşleşecek. Çeyrek finalde kazanan takımlar yarı final, kaybeden takımlar ise klasman maçları oynamaya hak kazanacak.

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Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kadın voleybol milli maçı Türkiye İtalya hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? | AKDENİZ OYUNLARI
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