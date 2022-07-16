Türkiye İtalya maçı canlı yayın için geri sayım başladı. Voleybol Milletler Ligi finali Ankara'da hız kesmeden devam ediyor. Filenin Sultanları yarı final maçı için daha önce 3-0 yendiği İtalya'nın karşısında. Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle ekranı ile gündemde. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın izle hangi kanalda? İşte, Türkiye İtalya maçı canlı izle!
TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI YAYIN
Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Heyecanlı karşılaşma bugün saat 18.30'da başlayacak.
Filenin Sultanlarını desteklemek isteyen ay yıldızlı taraftarlar tribünde yerini aldı.