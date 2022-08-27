Haberler Yaşam Haberleri Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Türkiye İtalya erkekler voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.8.2022 23:05

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Türkiye İtalya erkekler voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Türkiye erkekler voleybol takımı 27 Ağustosta Çin’i 3-0 geçerek gruplara çok iyi başladı. A Milli Takım, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda E Grubu'nda Çin'in yanı sıra İtalya ve Kanada ile karşılaşacak. Sporseverler de Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda? İşte detaylar

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Türkiye İtalya erkekler voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. Filenin Efeleri, şimdi İtalya ile karşılaşacak. Sporseverler, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Türkiye İtalya voleybol maçı 29 Ağustos 2022 saat 22.15'te oynanacak.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT SPOR ekranlarında olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Türkiye İtalya erkekler voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA