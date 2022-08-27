Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Türkiye İtalya erkekler voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. Filenin Efeleri, şimdi İtalya ile karşılaşacak. Sporseverler, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar