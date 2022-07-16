A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nde finale ulaşmak için son maçına çıkıyor. Çeyrek finalde Tayland'ı 3 - 1 yenen Filenin Sultanları, yarı final maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak. Kazananın adını finale yazdıracağı maç için nefesler tutuldu. Bu kapsamda Türkiye İtalya voleybol maçının yayın saati ve kanalı voleybol severler tarafından merak konusu oldu. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar!