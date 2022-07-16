Haberler Yaşam Haberleri Türkiye İtalya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Milletler Ligi Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 16.7.2022 14:04 Son Güncelleme: 16.7.2022 14:28

Türkiye İtalya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Milletler Ligi Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi yarı final maçı için nefesler tutuldu. Çeyrek finalde Tayland'ı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finale adını yazdırdı. Giovanni Guidetti yönetimindeki Filenin Sultanları, yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Voleybol severler ise Türkiye İtalya maçının tarihi, saati ve canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye İtalya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Milletler Ligi Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nde finale ulaşmak için son maçına çıkıyor. Çeyrek finalde Tayland'ı 3 - 1 yenen Filenin Sultanları, yarı final maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak. Kazananın adını finale yazdıracağı maç için nefesler tutuldu. Bu kapsamda Türkiye İtalya voleybol maçının yayın saati ve kanalı voleybol severler tarafından merak konusu oldu. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar!

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İtalya voleybol maçı, 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü yani bugün oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya'yı mağlup etmesi durumunda finalde Sırbistan-Brezilya maçının galibiyle 17 Temmuz Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.

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Türkiye İtalya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Milletler Ligi Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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