Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda? Voleybol Milletler Ligi Türkiye Japonya maçı saat kaçta?
Giriş Tarihi: 2.7.2022 01:18 Son Güncelleme: 2.7.2022 01:19

Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda? Voleybol Milletler Ligi Türkiye Japonya maçı saat kaçta?

Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda? Voleybol Milletler Ligi Türkiye Japonya maçı saat kaçta?

Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız Japonya ile kozlarını paylaşacak. Başarılı gidişini sürdüren Filenin Sultanları'nı, Japonya karşısında desteklemek isteyen sporseverler milli voleybol maçı canlı yayın kanalı bilgilerine erişmek isteyerek Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi mücadelesinde Japonya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları'nın zorlu geçecek mücadelesini canlı yayın üzerinden izlemek isteyen voleybolseverler Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Japonya voleybol maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda? Voleybol Milletler Ligi Türkiye Japonya maçı saat kaçta?
  • Türkiye Japonya voleybol maçı 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat TSİ 02:00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda? Voleybol Milletler Ligi Türkiye Japonya maçı saat kaçta?

FİLENİN SULTANLARI 1 GÜNDE 2 MAÇ YAPACAK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, aynı günde 2 karşılaşmaya çıkacak.

"Filenin Sultanları", Kanada'da oynanan 2022 FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde bugün ilk olarak TSİ 02.00'de Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda? Voleybol Milletler Ligi Türkiye Japonya maçı saat kaçta?

Milliler, bugün oynayacağı ikinci maçta TSİ 23.00'te ise ABD ile mücadele edecek.

Calgary kentinde oynanan Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 yenilen milli takım, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda? Voleybol Milletler Ligi Türkiye Japonya maçı saat kaçta?

Önceki gün oynanan maçların ardından Milletler Ligi'nde ABD ilk sırada yer alırken Japonya ikinci, Brezilya üçüncü, Çin dördüncü, İtalya beşinci, Türkiye ise altıncı sırada bulunuyor.

Genel dünya sıralamasında lider ABD'yi sırasıyla Brezilya, Çin, İtalya, Türkiye, Japonya takip ediyor.

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Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda? Voleybol Milletler Ligi Türkiye Japonya maçı saat kaçta?
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