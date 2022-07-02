Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda? Voleybol Milletler Ligi Türkiye Japonya maçı saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi mücadelesinde Japonya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları'nın zorlu geçecek mücadelesini canlı yayın üzerinden izlemek isteyen voleybolseverler Türkiye Japonya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Türkiye Japonya voleybol maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;
A Milli Kadın Voleybol Takımı, aynı günde 2 karşılaşmaya çıkacak.
"Filenin Sultanları", Kanada'da oynanan 2022 FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde bugün ilk olarak TSİ 02.00'de Japonya ile karşı karşıya gelecek.
Milliler, bugün oynayacağı ikinci maçta TSİ 23.00'te ise ABD ile mücadele edecek.
Calgary kentinde oynanan Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 yenilen milli takım, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.
Önceki gün oynanan maçların ardından Milletler Ligi'nde ABD ilk sırada yer alırken Japonya ikinci, Brezilya üçüncü, Çin dördüncü, İtalya beşinci, Türkiye ise altıncı sırada bulunuyor.
Genel dünya sıralamasında lider ABD'yi sırasıyla Brezilya, Çin, İtalya, Türkiye, Japonya takip ediyor.