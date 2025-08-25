Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları E Grubu’ndaki son maç!

Türkiye-Kanada voleybol maçı için geri sayım başladı. 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda başarılı performansıyla dikkat çeken A Milli Kadın Voleybol Takımımız, E Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, grup etabındaki ikinci maçta Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Heyecanla beklenen mücadele öncesi voleybolseverler, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 Filenin Sultanları maç programı ve tüm detaylar.
Filenin Sultanları, E grubundaki ilk maçına İspanya ile çıkmış ve rakibini 3-0 yenmişti. Bulgaristan'ı da 3-0 mağlup etti. Son 16 turunu garantileyen Türkiye, Kanada ile 27 Ağustos Çarşamba günü saat 12:00'de kozlarını paylaşacak.
Grup maçlarının tamamlanması ardından grubunu ilk iki sırada tamamlayan 16 takım bir üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek. Kazananlar çeyrek finale adını yazdıracak. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.
Filenin Sultanları çeyrek final, yarı final ve finale yükselmesi halinde karşılaşmalarını Bangkok'ta oynayacak.
A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır
B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya
C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan
D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya
E Grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya
F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika
G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam
H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun
Filenin Sultanları E grubunu lider tamamlaması halinde büyük ihtimalle Arjantin ile eşleşecek. Grubu ikinci olarak tamamlamız halinde rakip ABD olacak. ABD 2 maç sonunda 2 galibiyet aldı ve 6 puanla 1. sırada yer alıyor. Arjantin ise 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.