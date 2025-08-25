Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları E Grubu’ndaki son maç!

Türkiye-Kanada voleybol maçı için geri sayım başladı. 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda başarılı performansıyla dikkat çeken A Milli Kadın Voleybol Takımımız, E Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, grup etabındaki ikinci maçta Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Heyecanla beklenen mücadele öncesi voleybolseverler, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 Filenin Sultanları maç programı ve tüm detaylar.