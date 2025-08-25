Haberler Yaşam Haberleri Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları E Grubu’ndaki son maç!
Giriş Tarihi: 25.8.2025 21:06

Türkiye-Kanada voleybol maçı için nefesler tutuldu! 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda grup aşamasının son karşılaşmasına çıkacak olan A Milli Takımımız, Kanada ile kozlarını paylaşacak. Bulgaristan ve İspanya galibiyetleriyle dikkat çeken Kanada’ya karşı sahaya çıkacak milliler, son 16 turu öncesi kritik bir sınav verecek. Peki Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları maç programı 2025 ve tüm detaylar.

Türkiye-Kanada voleybol maçı için geri sayım başladı. 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda başarılı performansıyla dikkat çeken A Milli Kadın Voleybol Takımımız, E Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, grup etabındaki ikinci maçta Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Heyecanla beklenen mücadele öncesi voleybolseverler, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 Filenin Sultanları maç programı ve tüm detaylar.

KANADA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, E grubundaki ilk maçına İspanya ile çıkmış ve rakibini 3-0 yenmişti. Bulgaristan'ı da 3-0 mağlup etti. Son 16 turunu garantileyen Türkiye, Kanada ile 27 Ağustos Çarşamba günü saat 12:00'de kozlarını paylaşacak.

KANADA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT1 ekranlarından yayımlanacak.

Grup maçlarının tamamlanması ardından grubunu ilk iki sırada tamamlayan 16 takım bir üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek. Kazananlar çeyrek finale adını yazdıracak. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

Filenin Sultanları çeyrek final, yarı final ve finale yükselmesi halinde karşılaşmalarını Bangkok'ta oynayacak.

Gruplar:

A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

E Grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya

F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

MUHTEMEL RAKİPLER

Filenin Sultanları E grubunu lider tamamlaması halinde büyük ihtimalle Arjantin ile eşleşecek. Grubu ikinci olarak tamamlamız halinde rakip ABD olacak. ABD 2 maç sonunda 2 galibiyet aldı ve 6 puanla 1. sırada yer alıyor. Arjantin ise 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.

