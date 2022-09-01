Türkiye Karadağ hangi kanalda canlı yayınlanacak? Avrupa Basket Şampiyonası Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Karadağ basketbol maçı hangi kanalda sorusu, basketbolseverlerin ilgi odağı haline geldi. Eurobasket'in bugün başlamasıyla birlikte 12 Dev Adam'ın madalya serüveni başlamış durumda. A Milli Takım 12 kişilik dev kadrosunu yayımlandı. Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı yayınla ekranlarda olacak. Peki, Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar