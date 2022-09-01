Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Karadağ hangi kanalda canlı yayınlanacak? Avrupa Basket Şampiyonası Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 1.9.2022 10:38 Son Güncelleme: 1.9.2022 10:38

Türkiye Karadağ hangi kanalda canlı yayınlanacak? Avrupa Basket Şampiyonası Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Karadağ basketbol maçı ile A Milli Takımımız Eurobasket 2022’ye başlıyor. 41. Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 12 dev adam, hedefi madalya olarak belirledi. Basketbolseverler Türkiye Karadağ basketbol maçı hangi kanalda? sorusunu yöneltiyor. Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı olarak ekranlarda olacak. Peki, Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte A Milli Takım hakkında bilgiler…

Türkiye Karadağ hangi kanalda canlı yayınlanacak? Avrupa Basket Şampiyonası Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Karadağ basketbol maçı hangi kanalda sorusu, basketbolseverlerin ilgi odağı haline geldi. Eurobasket'in bugün başlamasıyla birlikte 12 Dev Adam'ın madalya serüveni başlamış durumda. A Milli Takım 12 kişilik dev kadrosunu yayımlandı. Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı yayınla ekranlarda olacak. Peki, Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Karadağ basketbol maçı, 1 Eylül 2022 Perşembe günü saat 17:15'te başlayacak.

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak Türkiye Karadağ basketbol maçı, NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Takım, Karadağ karşısında salondan galip ayrılarak organizasyona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE EKRANI

https://www.ntv.com.tr/canli-yayin/ntv

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Grubun ilk maçı, ev sahiplerden biri olan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ADAY KADROSU

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.

12 DEV ADAM EUROBASKET MAÇ TAKVİMİ

3 Eylül Cumartesi:

17.15 Bulgaristan-Türkiye

4 Eylül Pazar:

20.00 Türkiye-Gürcistan

6 Eylül Salı:

14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba:

14.30 Türkiye-İspanya

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Türkiye Karadağ hangi kanalda canlı yayınlanacak? Avrupa Basket Şampiyonası Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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