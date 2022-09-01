Türkiye Karadağ hangi kanalda canlı yayınlanacak? Avrupa Basket Şampiyonası Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Karadağ basketbol maçı hangi kanalda sorusu, basketbolseverlerin ilgi odağı haline geldi. Eurobasket'in bugün başlamasıyla birlikte 12 Dev Adam'ın madalya serüveni başlamış durumda. A Milli Takım 12 kişilik dev kadrosunu yayımlandı. Türkiye Karadağ basketbol maçı canlı yayınla ekranlarda olacak. Peki, Türkiye Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Karadağ basketbol maçı, 1 Eylül 2022 Perşembe günü saat 17:15'te başlayacak.
TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak Türkiye Karadağ basketbol maçı, NTV'den canlı olarak yayınlanacak.
A Milli Takım, Karadağ karşısında salondan galip ayrılarak organizasyona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.
TÜRKİYE KARADAĞ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE EKRANI
https://www.ntv.com.tr/canli-yayin/ntv
TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Grubun ilk maçı, ev sahiplerden biri olan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak.
A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ADAY KADROSU
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.
12 DEV ADAM EUROBASKET MAÇ TAKVİMİ
3 Eylül Cumartesi:
17.15 Bulgaristan-Türkiye
4 Eylül Pazar:
20.00 Türkiye-Gürcistan
6 Eylül Salı:
14.30 Belçika-Türkiye
7 Eylül Çarşamba:
14.30 Türkiye-İspanya