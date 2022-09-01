Türkiye Karavan Kamp Alanları - İl İl En İyi Kamp Yerleri Haritası Ve Yol Tarifi

Karavan kampı, içinde günlük yaşam ihtiyaçlarını minimal ve sade imkanlarla karşılayarak, kaplumbağa misali evini sırtında gezdirirken tatil yapmak isteyenlerin mutlaka deneyimlediği bir aktivitedir. Oldukça keyifli bir tecrübe kazandıran karavan kampını ülkemizde yapmak ayrı bir keyifli. Peki, Türkiye'de karavan kamp yerleri nerelerdir? Bu sorunun yanıtını ve karavan kamp alanları hakkında detayları sizler için derledik. İşte ayrıntılar...

Türkiye Karavan Kamp Alanları

Ülkemiz, 3 tarafı denizlerle çevrili bütün mevsimlerin yaşandığı ve pek çok bitki örtüsünün bulunduğu coğrafi bir güzellik. Hal böyle olunca ülkemizde tatil yapmak gerçekten keyifli aktivitelerden, hele ki bu doğal güzelliklerin arasında karavan kampı yapmak apayrı bir keyifte. Karavan kampı yapmak isteyenler mutlaka bu yazımıza göz gezdirmeli çünkü, Türkiye'nin en çok tercih edilen karavan kampı alanlarını listeledik. İşte Türkiye karavan kamp alanları listesi;

• Akyaka Orman Kampı Karavan Kamp Alanı ( Muğla, hem kişi başı hem karavan ücreti alınmaktadır.)

• Sahil Kamp İstanbul ( İstanbul, karavan için günlük ücret alınmaktadır.)

• Kaş Camping ( Antalya, karavan için günlük ücret alınmaktadır.)

• Sülüklü Göl Mudurnu Kamp Alanı ( Bolu, ücretsiz karavan kampı yapılabilir.)

• Asos Karavan Kamp Alanı ( Çanakkale, ücretli.)

• Olympus Karavan Kamp Alanı ( Antalya, ücretli.)

• Salda Gölü Kamp Alanı ( Burdur, ücretli.)

• Kaya Camping ( Kapadokya, ücretli.)

• Yedigöller Kamp Alanı ( Bolu, ücretli.)

• Kelebekler Vadisi ( Muğla, karavan için günlük ücret alınmaktadır.)

• Antique Lodge Caravan Camping ( Aydın, ücretli)

• Aktur Çadır ve Karavan Kampı ( Muğla, ücretli.)

Listemizde yer alan isimler Türkiye'deki en sık tercih edilen karavan kamp alanlarıdır, ancak ülkemizde karavan kamp alanları sadece bunlarla sınırlı değildir. Tüm Türkiye'de bulunan karavan kampı alanları haritası;