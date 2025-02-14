Türkiye Kempo Şampiyonası İstanbul’da büyük katılımla gerçekleşti

Türkiye Kempo Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Minikler, Yıldızlar, Alt Gençler, Kadın ve Erkekler Türkiye Şampiyonası, 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. 20 ilden 439 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuva, yoğun bir katılım ve büyük bir heyecanla tamamlandı.

Kempo, Avrupa Olimpiyat Oyunları'nda!

Kempo sporunun son yıllarda büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar, turnuva sonunda SABAH 'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2002 yılından bu yana Kempo sporu ülkemizde büyük bir gelişim kaydetti. Artık Kempo, Avrupa Olimpiyat Oyunları'nda yer alan bir spor dalı haline geldi. Bu büyük başarıda katkısı olan herkese teşekkür ederim. Başta devletimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, İstanbul il temsilcimiz Sayın Hamdi Kasal'a, Milli takımlardan sorumlu teknik direktörümüz Arda Erol'a, Eğitim Kurulu Başkanımız Hüseyin Şahin'e, Genel Sekreterimize ve emeği geçen tüm antrenör, hakem ve sporcularımıza camiamız adına şükranlarımı sunuyorum."

Ulusal ve Uluslararası Başarı İçin Büyük Adımlar

Federasyon Başkanı Halis Avşar, Kempo sporunun uluslararası alanda daha fazla tanınması ve yaygınlaştırılması için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, Türkiye'nin bu branşta uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Avşar, Türkiye'nin Kempo branşındaki başarısının, gelecekte daha büyük organizasyonlarla taçlandırılacağını belirtti. "Ülkemizin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılmasını sağlamak, toplumumuzu spora teşvik etmek ve sağlıklı bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak en büyük hedefimizdir. Bu vesileyle şampiyonada görev alan tüm yönetici, idareci, hakem, antrenör ve sporcularımıza başarılar diliyor, onları tebrik ediyorum" dedi.