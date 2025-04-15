Türkiye Kempo Şampiyonası nefes kesti! 445 sporcu İstanbul’da şampiyonluk için ter döktü

Türkiye Kempo Federasyonu tarafından organize edilen 2025 Türkiye Şampiyonası, 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde spor tutkunlarını bir araya getirdi. Ülkenin dört bir yanından gelen sporcuların şampiyonluk için ter döktüğü bu prestijli etkinlik, büyük bir coşku ve centilmence geçen mücadelelerle sona erdi.

İSTANBUL AYDIN ÜNIVERSİTESİ'NDE DEV ORGANİZASYON

Ev sahipliğini İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nun üstlendiği şampiyona, geniş bir katılımla dikkat çekti. Türkiye'nin 27 farklı ilinden 39 kulübü temsilen 445 sporcu, gençler ve büyükler kategorilerinde tatamiye çıktı. Kempo'nun farklı disiplinlerinde gerçekleşen müsabakalarda sporcular, teknik yetkinlikleri, mücadele azimleri ve sportmenlikleriyle izleyenlerden tam not aldı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE

İki gün boyunca süren müsabakalarda, sporcular hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılıklarını ortaya koydu. Kempo'nun zengin disiplin yelpazesinde gerçekleşen karşılaşmalar, seyircilere görsel bir şölen sunarken, aynı zamanda bu spor dalının Türkiye'deki potansiyelini gözler önüne serdi. Organizasyon, hem katılımcılar hem de izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

ÖDÜL TÖRENİ VE TEBRİKLER

Şampiyona sonunda dereceye giren sporcular, ödüllerine kavuştu. Madalya ve kupalar, Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törende konuşan Avşar, etkinliğin başarısına dikkat çekerek, "Türkiye genelinde kempo sporunun yaygınlaşması ve gelişimi adına çok önemli bir organizasyonu daha geride bıraktık. Sporcularımızın gösterdiği performans ve antrenörlerimizin emeği takdire şayan. Hepsini yürekten tebrik ediyorum" dedi.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA DOĞRU

Türkiye Şampiyonası, aynı zamanda uluslararası arenada boy gösterecek sporcular için bir hazırlık niteliği taşıyor. 22-28 Nisan 2025 tarihlerinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek Dünya Kempo Şampiyonası öncesinde, Türk sporculara başarı dilekleri iletildi. Federasyon yetkilileri, bu şampiyonadan da önemli derecelerle dönülmesi temennisinde bulundu.

KEMPO SPORUNA İLGİ ARTIYOR

Türkiye'de giderek daha fazla ilgi gören kempo, savunma sanatları ve dövüş sporlarının birleşimiyle kendine özgü bir yer ediniyor. 2025 Türkiye Şampiyonası, bu spor dalının tanıtımı ve genç nesiller arasında yaygınlaşması açısından da önemli bir rol oynadı. Organizasyon, sporun birleştirici gücünü bir kez daha kanıtladı.

Şampiyona, katılımcıların ve izleyicilerin hafızalarında unutulmaz anlar bırakırken, kempo camiası gözünü şimdiden Lizbon'daki dünya sahnesine çevirdi. Türk sporcuların uluslararası alanda bayrağımızı gururla dalgalandırması için geri sayım başladı!