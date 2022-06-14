Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Litvanya maçı canlı yayın izle! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Litvanya maçı canlı izle I MİLLİ MAÇ İZLE
Giriş Tarihi: 14.6.2022 13:41

Türkiye Litvanya maçı canlı yayın izle! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Litvanya maçı canlı izle I MİLLİ MAÇ İZLE

Türkiye Litvanya maçı canlı yayın izle! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Litvanya maçı canlı izle I MİLLİ MAÇ İZLE

UEFA Uluslar Ligi milli maç takviminde büyük gün geldi. Türkiye Litvanya maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından arama geçmişlerindeki yerini aldı. Türkiye Litvanya canlı yayın izle ile maç naklen TRT 1 Canlı yayında takip edilecek. Kırmızı beyazlılar UEFA Uluslar Ligi C grubunda mücadele ediyor. Peki, Türkiye Litvanya maçı nasıl izlenir, hangi kanalda? İşte Türkiye Litvanya maçı canlı izle!

Türkiye Litvanya maçı canlı yayın kanalı ay yıldızlı taraftarların gündeminde! 4. Maçta galibiyet serisini devam ettirmesi beklenen milli maç canlı yayın için nefesler tutuldu. Bu noktada Türkiye Litvanya maçı canlı izle ekranı en çok ziyaret edilenlerden oldu. Muhtemel 11'ler heyecan yaratırken Türkiye televizyon başında UEFA Uluslar Ligi C gurubunda mücadele eden A Milli futbol takımının destekçisi olacak. İşte Türkiye Lİtvanya canlı izle!

TÜRKİYE LİTVANYA MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Türkiye Litvanya maçı 14 Haziran Salı (bugün) saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Doğukan Sinik, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis.

TÜRKİYE LİTVANYA CANLI YAYIN

İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen yayımlanacak. Mücadelede Fransız kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak.

UEFA Uluslar Ligi Türkiye Litvanya maçı canlı izle ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

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Türkiye Litvanya maçı canlı yayın izle! UEFA Uluslar Ligi Türkiye Litvanya maçı canlı izle I MİLLİ MAÇ İZLE
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