Türkiye Litvanya maçı hangi kanalda? Türkiye Litvanya milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

A Milliler Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg maçı ardından evinde Litvanya milli takımını ağırlıyor. Futbolseverler de millilerin bu doludizgin yürüyüşünü takip ediyor. Türkiye Litvanya maçı hangi kanalda sorusu sürekli aratılıyor. Milli maç takvimine bakıldığında saat ve tarih belli oluyor. Peki, Türkiye Litvanya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…
Türkiye Litvanya maçı 14 Haziran 2022 Salı (bugün) oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
Maç, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Doğukan Sinik, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun
Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis.