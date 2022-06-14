Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Litvanya maçı hangi kanalda? Türkiye Litvanya milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
Giriş Tarihi: 14.6.2022 18:23

Türkiye Litvanya maçı hangi kanalda? Türkiye Litvanya milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Türkiye Litvanya maçı hangi kanalda? Türkiye Litvanya milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Türkiye – Litvanya maçına az bir süre kaldı. Grupta birinci olan milli takım ile Baltık ülkesi mücadele edecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda 6-0 skorla yendiği Litvanya'yı ağırlayacak olan A Milli futbol takımımız kendi evinde tarih yazacak. A milli takım böylece gruptan çıkmayı garantilemeyi istiyor. Türkiye Litvanya maçı hangi kanalda, ne zaman sorusu sürekli soruluyor. Bu maçı da kazanarak milliler seriyi devam ettirmek istiyor. Peki, Türkiye Litvanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!

A Milliler Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg maçı ardından evinde Litvanya milli takımını ağırlıyor. Futbolseverler de millilerin bu doludizgin yürüyüşünü takip ediyor. Türkiye Litvanya maçı hangi kanalda sorusu sürekli aratılıyor. Milli maç takvimine bakıldığında saat ve tarih belli oluyor. Peki, Türkiye Litvanya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

TÜRKİYE LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Litvanya maçı 14 Haziran 2022 Salı (bugün) oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE LİTVANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Litvanya maçı bugün TRT 1 canlı yayın ile takip edilecek.

TÜRKİYE – LİTVANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE LİTVANYA MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Doğukan Sinik, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis.

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Türkiye Litvanya maçı hangi kanalda? Türkiye Litvanya milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
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