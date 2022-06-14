Türkiye Litvanya maçı hangi kanalda? Türkiye Litvanya milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

A Milliler Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg maçı ardından evinde Litvanya milli takımını ağırlıyor. Futbolseverler de millilerin bu doludizgin yürüyüşünü takip ediyor. Türkiye Litvanya maçı hangi kanalda sorusu sürekli aratılıyor. Milli maç takvimine bakıldığında saat ve tarih belli oluyor. Peki, Türkiye Litvanya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…