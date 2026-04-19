Türkiye mezunları küresel ağ kurdu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) yürüttüğü Türkiye Bursları ve Türkiye Mezunları Programı, Türkiye'yi uluslararası öğrenciler için önemli bir eğitim merkezi haline getirdi. 150 binden fazla Türkiye mezunu, 31 ülkede 35 mezun derneği, 200 bini aşan uluslararası öğrenci başvurusu gerçekleşti. 350 bine yakın öğrenci kendi imkânlarıyla Türkiye'de eğitim alırken 174 ülkeden Türkiye Bursları'na başvuru yapıldı. Türkiye'de eğitim alıp ülkelerine dönen mezunların oluşturduğu küresel ağ, yeni öğrencilerin Türkiye'yi tercih etmesini sağlıyor. Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrenciler mezun olduktan sonra ülkelerinde akademi, siyaset, ekonomi ve kamu yönetimi gibi birçok alanda önemli görevler üstleniyor. Bu mezunlar aynı zamanda Türkiye ile kendi ülkeleri arasında güçlü bağların kurulmasına katkı sağlayan "gönül elçileri" olarak görülüyor.