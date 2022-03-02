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Giriş Tarihi: 2.3.2022 15:07 Son Güncelleme: 2.3.2022 15:07

Türkiye Nüfusu 2022: Yıllara Göre İl İl Türkiye Nüfusu Kaç Oldu?

Türkiye Nüfusu 2022: Yıllara Göre İl İl Türkiye Nüfusu Kaç Oldu?

Bir ülke ya da bölgede yaşayan insanların toplam sayısı olan nüfus hemen hemen her ülke de genellikle yıllık bazda bir artış gösterir. Gelişmiş ülkelerde genellikle bu oran daha az olsa da nüfuslar sürekli değişim gösterirler. Ülkelerin yıllık nüfus artış oranlarının değişimi hem ekonomik hem de demografik yapı içerisinde incelenir. Türkiye'de her sene nüfusu artan genç nüfuslu bir ülkedir. Peki, Türkiye'nin 2022 nüfusu kaçtır?

Her sene artarak devam eden ülke nüfusları herkes tarafından merak edilir. Türkiye nüfusu da geçtiğimiz seneye oranla artmıştır. Peki, 2022 yılında Türkiye'nin nüfusu kaç olmuştur? İşte, il il Türkiye nüfusu verileri...

2022 Türkiye nüfusu

TÜİK'in oluşturduğu son verilere göre 2021 yılında Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi olmuştur. Bir önceki yılda Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiydi. 2021 yılı itibari ile 1 milyon 65 bin 911 kişilik bir nüfus artışı olmuştur. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi olmuştur. Böylece nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturmaktadır. TÜİK tarafından hazırlana veriler güncel verilerdir. 2022 yılı Türkiye nüfusu ve nüfus artış hızı verileri güncel olarak verilmemiştir.

İllere göre Türkiye nüfusu

İllere göre nüfus sayıları son güncel verilerdir.

  • İstanbul 15.840.900
  • Ankara 5.747.325
  • İzmir 4.425.789
  • Bursa 3.147.818
  • Konya 2.277.017
  • Antalya 2.619.832
  • Adana 2.263.373
  • Şanlıurfa 2.143.020
  • Gaziantep 2.130.432
  • Kocaeli 2.033.441
  • Mersin 1.891.145
  • Diyarbakır 1.791.373
  • Hatay 1.670.712
  • Manisa 1.456.626
  • Kayseri 1.434.357
  • Samsun 1.371.274
  • Balıkesir 1.250.610
  • Kahramanmaraş 1.171.298
  • Van 1.141.015
  • Aydın 1.134.031
  • Tekirdağ 1.113.400
  • Sakarya 1.060.876
  • Denizli 1.051.056
  • Muğla 1.021.141
  • Eskişehir 898.369
  • Mardin 862.757
  • Trabzon 816.684
  • Malatya 808.692
  • Ordu 760.872
  • Erzurum 756.893
  • Afyonkarahisar 744.179
  • Sivas 636.121
  • Adıyaman 632.148
  • Batman 626.319
  • Tokat 602.567
  • Zonguldak 589.684
  • Elazığ 588.088
  • Kütahya 578.640
  • Çanakkale 557.276
  • Osmaniye 553.012
  • Şırnak 546.589
  • Çorum 526.282
  • Ağrı 524.644
  • Giresun 450.154
  • Isparta 445.678
  • Aksaray 429.069
  • Yozgat 418.500
  • Edirne 412.115
  • Muş 405.228
  • Düzce 400.976
  • Kastamonu 375.592
  • Uşak 373.183
  • Kırklareli 366.363
  • Niğde 363.725
  • Bitlis 352.277
  • Rize 345.662
  • Amasya 335.331
  • Siirt 331.980
  • Bolu 320.014
  • Nevşehir 308.003
  • Yalova 291.001
  • Bingöl 283.112
  • Kars 281.077
  • Hakkari 278.218
  • Kırıkkale 275.968
  • Burdur 273.716
  • Karaman 258.838
  • Karabük 249.287
  • Kırşehir 242.944
  • Erzincan 237.351
  • Bilecik 228.334
  • Sinop 218.408
  • Iğdır 203.159
  • Bartın 201.711
  • Çankırı 196.515
  • Artvin 169.543
  • Gümüşhane 150.119
  • Kilis 145.826
  • Ardahan 94.932
  • Bayburt 85.042
  • Tunceli 83.645

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Türkiye Nüfusu 2022: Yıllara Göre İl İl Türkiye Nüfusu Kaç Oldu?
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