Türkiye Nüfusu 2022: Yıllara Göre İl İl Türkiye Nüfusu Kaç Oldu?

Her sene artarak devam eden ülke nüfusları herkes tarafından merak edilir. Türkiye nüfusu da geçtiğimiz seneye oranla artmıştır. Peki, 2022 yılında Türkiye'nin nüfusu kaç olmuştur? İşte, il il Türkiye nüfusu verileri...

2022 Türkiye nüfusu

TÜİK'in oluşturduğu son verilere göre 2021 yılında Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi olmuştur. Bir önceki yılda Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiydi. 2021 yılı itibari ile 1 milyon 65 bin 911 kişilik bir nüfus artışı olmuştur. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi olmuştur. Böylece nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturmaktadır. TÜİK tarafından hazırlana veriler güncel verilerdir. 2022 yılı Türkiye nüfusu ve nüfus artış hızı verileri güncel olarak verilmemiştir.

İllere göre Türkiye nüfusu

İllere göre nüfus sayıları son güncel verilerdir.