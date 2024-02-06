Haberler Yaşam Haberleri Türkiye, Oğuz Erge’nin ailesi için seferber oldu
Giriş Tarihi: 6.2.2024

Türkiye, Oğuz Erge’nin ailesi için seferber oldu

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Türkiye, Oğuz Erge’nin ailesi için seferber oldu
İzmir'de taksisinde katledilen Oğuz Erge'nin ailesine destek yağdı. Türkiye'yi yasa boğan cinayetin ardından saatler içinde Erge'nin ailesi için 4.4 milyon lira tutarında para toplanırken bir firma Erge'nin ailesine bir ev satın aldı. Erge'nin ailesine yapılan yardımlara aracılık eden Oh Be Dünya Varmış Derneği Başkanı Esra Özcan, "İnsanlara yardımcı olmak, onlara destek çıkmak inanılmaz bir duygu ve insanımız da yardımlaşma konusunda çok fedakâr" dedi. İnsanlarımız gerçekten acıyı derinden hissettiler" ifadelerini kullandı. Özcan, Erge'nin ailesi için yardım toplanması sırasında çok dokunaklı mesajlar aldığını belirterek, "Örneğin 50 yaşında olduğunu söyleyen bir kadın, Erge'nin kanser hastası eşine destek için evini temizlemek istediğini söyledi. Bir vatandaşımız 'Alacağınız evin perdelerini ben yapayım' dedi" şeklinde konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye, Oğuz Erge’nin ailesi için seferber oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA