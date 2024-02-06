Türkiye, Oğuz Erge’nin ailesi için seferber oldu

İzmir'de taksisinde katledilen Oğuz Erge'nin ailesine destek yağdı. Türkiye'yi yasa boğan cinayetin ardından saatler içinde Erge'nin ailesi için 4.4 milyon lira tutarında para toplanırken bir firma Erge'nin ailesine bir ev satın aldı. Erge'nin ailesine yapılan yardımlara aracılık eden Oh Be Dünya Varmış Derneği Başkanı Esra Özcan, "İnsanlara yardımcı olmak, onlara destek çıkmak inanılmaz bir duygu ve insanımız da yardımlaşma konusunda çok fedakâr" dedi. İnsanlarımız gerçekten acıyı derinden hissettiler" ifadelerini kullandı. Özcan, Erge'nin ailesi için yardım toplanması sırasında çok dokunaklı mesajlar aldığını belirterek, "Örneğin 50 yaşında olduğunu söyleyen bir kadın, Erge'nin kanser hastası eşine destek için evini temizlemek istediğini söyledi. Bir vatandaşımız 'Alacağınız evin perdelerini ben yapayım' dedi" şeklinde konuştu.