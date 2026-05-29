Türkiye o’nu unutmadı... Narin’in mezarı bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Narin Güran 21 Ağustos 2024 tarihinde yaşadığı Tavşantepe köyünde Kuran Kursu'ndan çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Yapılan aramalar sonucu küçük kızın cansız bedeni, 8 Eylül günü evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, dava açılan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran 'iştirak halinde kasten öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Narin'in cansız bedenini gömdüğünü söyleyen komşu Nevzat Bahtiyar ise, 'kasten öldürmeye yardım etmek suçundan' 17 yıl hapis cezası aldı.

NARİN'İN MEZARI ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Narin Güran'ın korkunç bir şekilde öldürülmesi ve günlerce kamuoyunda yer bulması nedeniyle Türkiye küçük kıza sahip çıktı. Narin'i şu an kadar kimin ve neden öldürdüğü yargılamalar sonucunda da ortaya çıkmazken, mezarı hiçbir zaman boş kalmadı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Narin'in Tavşantepe köyündeki mezarını ziyaret etti. Narin Güran'ın mezarı, Kurban Bayramı nedeniyle boş kalmadı.

Narin'i unutmayan vatandaşlar, küçük kızın kabrini ziyaret ederek, dua etti. İstanbul Kadıköy'deki bir Pazar yerinde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Münguzzi'de geldiği Diyarbakır'da Narin Güran ve Van'da cansız bedeni göl kenarında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in mezarını ziyaret etti.