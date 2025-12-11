Türkiye orman rekortmeni

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), 2025 Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi verilerine göre, dünyada 4.14 milyar hektar alan ormanla kaplıyken bu miktar küresel karasal alanın yüzde 32'sine karşılık geliyor. Kişi başına düşen ormanlık alan 0.50 hektara denk gelirken, tropikal bölgeler, yüzde 45 payla dünya ormanlarının çoğunluğunu oluşturuyor. Avrupa'daki ormanlık alanlar, dünya toplamının yüzde 25'ini kaplarken G. Amerika karasal alanındaki en yüksek orman yoğunluğuna sahip bölge. Dünya ormanlarının yüzde 54'ü ise Rusya, Brezilya, Kanada, ABD ve Çin'in yer aldığı yalnızca 5 ülkede bulunuyor. FAO raporunda tüm dünyadaki yıllık net ormanlık alan kaybına ilişkin verilere yer verilirken, 1990-2000 arasında 10.7 milyon hektar seviyesindeki kayıplar son 10 yılda 4.12 milyon hektara geriledi. Küresel ısınma ve sanayileşme süreçlerinin tüm dünyada ormanlık alanları tehdit ederken Türkiye'nin dünyada her yıl ormanlık alanlarını en çok artıran ülkeler arasında yer alması dikkati çekti. Çin, ormanlık alanlarını son 10 yılda her yıl 1 milyon 686 bin hektar artırarak lider konumda bulunurken, bu ülkeyi 942 bin hektar ile Rusya, 191 bin hektar ile Hindistan takip ediyor. Türkiye ormanlık alanlarını her yıl 118 bin hektar artırarak bu alanda Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sırada yer aldı.