Türkiye orman yangınlarına ne kadar hazır? “Yangınların yüzde 85’i insan kaynaklı”

Orman mühendisi Prof. Dr. Bülent Sağlam, SABAH'a önemli değerlendirmelerde bulundu. Yangınların çıkış nedenlerine ilişkin çarpıcı veriler paylaşan Sağlam, "Orman yangınlarının başlıca sebepleri bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ağırlıklı olarak insan kaynaklı. Bu oran son 10 yılda ortalama yüzde 85'lerin üzerinde. Geri kalan kısmı ise yıldırım gibi doğal nedenlerden kaynaklı." dedi.

EN ETKİLİ MÜCADELE BİLİNÇLENDİRME

Sağlam, yangınların önlenmesinde en kritik unsurun toplumun bilinçlendirilmesi olduğuna vurgu yaparak; "Orman yangınlarının ne tür sonuçlara yol açtığı toplumun her kesimine anlatılmalı. Medya, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları bu konuda aktif şekilde kullanılmalı" şeklinde konuştu.

10 YILLIK İSTATİSTİK DURUM

Son 10 Yılın Yangın Sayısı: 27332

Yıllık Ortalama: 2733 yangın

En Yüksek Yangın Yaşanan Yıl: 3797 yangın ile 2024 yılı

Başlıca Nedenler: Yüzde 85 ihmal, dikkatsizlik, anız, çöplük ve piknik ateşi gibi insan kaynaklı

En Çok Etkilenen Bölgeler: Akdeniz, Ege ve Marmara

En Çok Zarar Gören İller: Antalya, Muğla ve İzmir

Yangın Başına Alan: Yangın başına ortalama 9,42 hektar alan zarar gördü

"AKDENİZ COĞRAFYASINDA YANGIN RİSKİ ARTIYOR"

Başta Akdeniz olmak üzere Türkiye coğrafyasının yangın açısından riskli olduğuna işaret eden Sağlam, "Küresel iklim değişimiyle birlikte kuraklıkların artacağı öngörülüyor. Buna bağlı olarak yangınların sayısı ve şiddeti de artacaktır" dedi.

YANGINLAR SADECE ORMANI DEĞİL, TÜM YAŞAMI ETKİLİYOR

Orman yangınlarının ekosistem üzerinde büyük tahribata yol açtığını belirten Sağlam, yaban hayatının da ciddi risk altında olduğunu ifade etti. Yangının büyüklüğüne ve çıkış zamanına bağlı olarak bazı hayvanların kaçabildiğini ancak özellikle yavrulama ve üreme dönemlerinde büyük kayıplar yaşandığını hatırlattı.

"YANGINLAR UÇAKLA DEĞİL, KARADAN SÖNDÜRÜLÜR"

Her yangında tartışma konusu olan havadan müdahale araçlarına da değinen Sağlam, "Uçak ve helikopterlerle yalnızca yangının yayılması yavaşlatılır. Asıl söndürme işlemi karadan, yani ekiplerle yapılır." dedi.

YANGINLARA KARŞI TEÇHİZAT DA EKİP DE ARTIRILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu yıl orman yangınlarıyla mücadeleye 28 uçak, 119 helikopter, 14 insansız hava aracı, bin 953 arozöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesinin katılacağını, 28 bin personel görev yapacağı açıklanırken yangın başlamadan riski azaltan, ihmali önleyen ve sahayı sürekli kontrol altında tutan güçlü bir önleyici yaklaşımı hâkim kılmayı hedeflediklerini bildirmişti.