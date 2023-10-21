Türkiye, polis babanın SMA hastası kızı için çığlığına duyarsız kalmadı

Hakkari'de görev yapan polis memuru Süleyman Yaman ve eşi Meryem Yaman'ın 16 ay önce dünyaya gelen üçüncü kızları Ayşe Bükre'ye, henüz 18 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile hemen, kızlarının yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Eşi ve çocuklarını memleketi Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bırakıp Hakkari'deki görevine giden Süleyman Yaman, izin alabildikçe kızını görmeye gelip, kampanya için çalıştı.

ELLERİMİZDEN TUTUN

Yaman, 5 gün önce ise sosyal medya hesaplarından yayınladığı ve "Sizlere yalvarıyorum" diye başlayan videoda, "Kızım SMA Tip1 ölümcül ve ilerleyici kas hastası. Evladım günden güne daha da zayıf düşüyor, hastalıkla savaşmak onu çok yoruyor. Kızımı acılar içinde kıvranırken görmeye dayanamıyorum. Evladımı kurtarmak için aylardır savaşıyorum. Kendi başıma kızıma yetemiyorum, yapamıyorum.

Onu ilacına kavuşturamıyorum, çaresizlik içinde boğuluyorum. Ailemden bin 400 kilometre uzakta görev yapıyorum. Ailemi ayakta tutmak, kızımı yaşatmak için çalışıyorum ama yapamıyorum, başaramıyorum. Sizler el ele verirseniz kızımı kurtarabilirsiniz. Sadece 45 günümüz kaldı, evladımı yaşatmak sizin elinizde. Çaresiz bir babayım, kızımı kaybetmek istemiyorum. Lütfen ellerimizden tutun, kızım sağlığına kavuşsun" sözleriyle yardım çağrısında bulundu.

3 GÜNDE TOPLANDI

Videodan önce, Ayşe Bükre'nin yurtdışında tedavi olabilmesi için gereken 1 milyon 820 bin doların yaklaşık yarısı toplanabilmişti. Video ise binlerce kez izlendi ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yine binlerce kez paylaşıldı. Türk halkı, çaresiz babanın yardım çığlığına duyarsız kalmayınca, sadece 3 günde gerekli paranın kalan kısmı da toplandı. Çok mutlu olduklarını belirten baba Süleyman Yaman, "Allah herkesten razı olsun. Türkiye yardım çığlığımıza sessiz kalmadı. Kızımın tedavi parası toplandı. Benim kızımda tedavisini alıp, kardeşleri gibi oynayabilecek" dedi.