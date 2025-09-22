Türkiye – Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri’nin çeyrek final heyecanı

Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez çeyrek finalde olacak. Çeyrek finale gelene kadar G Grubu'nda Japonya, Libya ve Kanada ile mücadele eden Milliler son 16 turu ile birlikte Hollanda karşısında da galibiyet alarak şampiyonada 4'te 4 yaptı.