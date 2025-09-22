Türkiye – Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri’nin çeyrek final heyecanı

2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin yükselişi sürüyor. Son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 ile geçen Milliler, çeyrek finalde büyük rakip Polonya ile karşılaşacak. Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada heyecan dorukta. Maçın yayın saati ve kanalı ile voleybolseverler bu maça kilitlenmiş durumda. İşte, Türkiye - Polonya maçı ile Filenin Efeleri çeyrek final karşılaşmasına dair detaylar:
Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Polonya oldu. Son 16 turundaki Hollanda galibiyetiyle Milliler, tarihinde ilk defa FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Bu tarihi maç 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
Maçın başlayacağı saat henüz resmî olarak duyurulmadı.