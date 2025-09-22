Haberler Yaşam Haberleri Türkiye – Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri’nin çeyrek final heyecanı
Giriş Tarihi: 22.9.2025 16:54

Türkiye – Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri’nin çeyrek final heyecanı

Türk Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı: Son 16 turunda Hollanda'yı mağlup ederek ilk kez çeyrek final vizesi aldı. Şimdi sıra daha da zor bir maçta; Rakip Polonya. Ekran başında yerler alınıyor. “Türkiye – Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusu merakla soruluyor. Filenin Efeleri’nin çeyrek final mücadelesine dair tüm detaylar burada…

Türkiye – Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri’nin çeyrek final heyecanı

2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin yükselişi sürüyor. Son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 ile geçen Milliler, çeyrek finalde büyük rakip Polonya ile karşılaşacak. Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada heyecan dorukta. Maçın yayın saati ve kanalı ile voleybolseverler bu maça kilitlenmiş durumda. İşte, Türkiye - Polonya maçı ile Filenin Efeleri çeyrek final karşılaşmasına dair detaylar:

TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Polonya oldu. Son 16 turundaki Hollanda galibiyetiyle Milliler, tarihinde ilk defa FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Bu tarihi maç 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
Maçın başlayacağı saat henüz resmî olarak duyurulmadı.

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye – Polonya çeyrek final maçının yayın kanalı ve saat bilgisi resmi olarak açıklanmış değil.
Bununla birlikte, önceki milli maçlarda olduğu gibi gözler TRT 1 veya TRT Spor ekranlarında.

Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez çeyrek finalde olacak. Çeyrek finale gelene kadar G Grubu'nda Japonya, Libya ve Kanada ile mücadele eden Milliler son 16 turu ile birlikte Hollanda karşısında da galibiyet alarak şampiyonada 4'te 4 yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye – Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri’nin çeyrek final heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz