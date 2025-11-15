TÜRKİYE PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO: Türkiye’nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? İşte A Milli Takım E grubu puan durumu son durum!

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı Kocaeli'de 4-1 yenerek 3 puan kazandı. Bu sonuçla Ay-Yıldızlılar, grubun ikinci sırasında yer alıyor. Şimdi gözler, Bulgaristan maçı sonrası oluşacak puan durumu ve sıralamaya çevrildi. Peki, Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? İşte A Milli Takım E grubu puan durumu son durum!