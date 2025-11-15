TÜRKİYE PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO: Türkiye’nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? İşte A Milli Takım E grubu puan durumu son durum!

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı Kocaeli'de 4-1 yenerek 3 puan kazandı. Bu sonuçla Ay-Yıldızlılar, grubun ikinci sırasında yer alıyor. Şimdi gözler, Bulgaristan maçı sonrası oluşacak puan durumu ve sıralamaya çevrildi. Peki, Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? İşte A Milli Takım E grubu puan durumu son durum!
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA YER ALDI?
E Grubu'nda 4. maçını kazanan Türkiye, 3. galibiyetini alarak puanını 9'a çıkardı. Gürcistan ise 3 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Bulgaristan'ı 4-0 mağlup eden İspanya, 12 puanla liderliğini sürdürürken, Bulgaristan son sırada yer alıyor.
GRUP LİDERİ OLAN TAKIM DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK
2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadelesine sahne olacak. Avrupa elemelerinde, Kasım ayında sona erecek karşılaşmaların ardından gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan turnuvaya katılma hakkı kazanacak.
Kalan 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın yer alacağı toplam 16 takımlık play-off maçları 2026 Mart'ında oynanacak.