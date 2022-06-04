Türkiye Puan Durumu | UEFA Uluslar Ligi C grubu (Milli Takım) Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grupta Faroe Adaları ile yeşil sahada kozlarını paylaştı. Kıran kırana mücadelenin hakim olduğu maçta Ay yıldızlı millilerimiz 4-0'lık farklı skorla ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından (milli takım) Türkiye puan durumu tablosunu merak eden futbolseverler yoğun olarak "UEFA Uluslar Ligi C grubu (Milli Takım) Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?" sorularına yanıt arıyor.

(MİLLİ TAKIM) TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?

UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu sıralaması tablosu ve tüm detaylar şöyle;