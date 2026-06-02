Türkiye ‘saç ekiminde’ küresel merkez

Türkiye son yıllarda Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden saç ekimi için gelen hastaları ağırlıyor. Türkiye'nin saç ekiminde küresel bir merkez haline gelmesi dünya basınında da sık sık yer alıyor. Bu başarı, Türkiye'nin sağlık turizminin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Turkuvaz Medya bünyesinde yayımlanan teknoloji dergisi WIRED Türkiye'de yer alan 'Türkiye saç ekim endüstrisini nasıl hack'ledi' başlıklı kapsamlı analiz, ABD WIRED edisyonunda da yayımlandı. Türkiye'nin saç ekiminde küresel merkez haline gelmesinin arkasında yalnızca fiyat avantajı olmadığının vurgulandığı analizde, artan estetik kaygılara, agresif dijital pazarlama stratejilerine, yıllardır yüz binlerce operasyonla oluşan deneyime, uzmanlığa, emeğe ve teknolojiye dikkat çekildi.

KÜLTÜREL BAĞ VAR

Binlerce mikroskobik saç kökünün zarar görmeden çıkarılması ve doğal görünecek şekilde yeniden yerleştirilmesi, yüksek düzeyde el becerisi ve uzun süreli dikkat gerektirdiği ifade edildi. Türkiye'nin geleneksel el sanatları kültürüyle saç ekimi arasında ilginç bir bağlantı kuruluyor. Halıcılık, bakırcılık, seramik ve hat sanatı gibi Anadolu'da yüzyıllardır sürdürülen zanaatların gerektirdiği ince işçilik ve sabır, bazı uzmanlar tarafından saç ekimindeki başarıyı açıklayan kültürel faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.