Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam EuroBasket’te 4’te 4 yaptı!

Giriş Tarihi: 2.9.2025 09:25

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonasında 4'te 4 yapmanın gururunu yaşıyor. Son 16 turunu garantileyen 12 Dev Adam için sıradaki hedef önce gruptan lider çıkmak daha sonra çeyrek final. Son olarak Estonya ile karşılaşan Milliler bu kez potada zorlu rakibi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Peki; Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, EuroBasket 2025 maç takvimi:

Son maçta ön plana çıkan Alperen Şengün, Ercan Osmani ve Adem Bona'nın gruptaki son maçta da gözde isimler arasında olması bekleniyor. Türkiye - Sırbistan maçı canlı yayın ekranı başında yerini alan basketbolseverler için heyecan dorukta. İşte, EuroBasket Türkiye - Sırbistan basketbol maçı tarihi, saati ve yayın kanalı:

12 DEV ADAM 4'TE 4 YAPTI!

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Basketbol Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) grup aşamasında 4'te 4 yaptı. Son 16 turunu garantileyen 12 Dev Adam Letonya, Portekiz ve Çekya'nın ardından Estonya'yı da 84-64'lük skorla geçti.

A Erkek Milli Takımımızda Alperen Şengün 21 sayı – 8 ribaund – 5 asist – 1 blok, Ercan Osmani 14 sayı – 10 ribaund – 1 asist ve Adem Bona 12 sayı – 4 ribaund - 2 top çalma - 2 blok ile oynadı.

Sırada Sırbistan var!

TÜRKİYE - SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Gruptaki 4. maçında Sırbistan ile karşılaşacak Türkiye'nin basketbol maçı 3 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Heyecan dolu mücadele Riga Arena'da saat 21.15'te başlayacak.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Sırbistan maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilecek.

EUROBASKET A GRUBU PUAN DURUMU

