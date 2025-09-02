Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam EuroBasket’te 4’te 4 yaptı!

Son maçta ön plana çıkan Alperen Şengün, Ercan Osmani ve Adem Bona'nın gruptaki son maçta da gözde isimler arasında olması bekleniyor. Türkiye - Sırbistan maçı canlı yayın ekranı başında yerini alan basketbolseverler için heyecan dorukta. İşte, EuroBasket Türkiye - Sırbistan basketbol maçı tarihi, saati ve yayın kanalı:
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Basketbol Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) grup aşamasında 4'te 4 yaptı. Son 16 turunu garantileyen 12 Dev Adam Letonya, Portekiz ve Çekya'nın ardından Estonya'yı da 84-64'lük skorla geçti.
A Erkek Milli Takımımızda Alperen Şengün 21 sayı – 8 ribaund – 5 asist – 1 blok, Ercan Osmani 14 sayı – 10 ribaund – 1 asist ve Adem Bona 12 sayı – 4 ribaund - 2 top çalma - 2 blok ile oynadı.
Sırada Sırbistan var!