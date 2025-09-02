Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam EuroBasket’te 4’te 4 yaptı!

Son maçta ön plana çıkan Alperen Şengün, Ercan Osmani ve Adem Bona'nın gruptaki son maçta da gözde isimler arasında olması bekleniyor. Türkiye - Sırbistan maçı canlı yayın ekranı başında yerini alan basketbolseverler için heyecan dorukta. İşte, EuroBasket Türkiye - Sırbistan basketbol maçı tarihi, saati ve yayın kanalı: