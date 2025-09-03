Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam EuroBasket’te 5’te 5 hedefliyor!

Riga Arena'da oynanacak Sırbistan Türkiye basketbol maçı karşılaşması için nefesler tutuldu. Bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalar ile ortaya çıkacak son 16 eşleşmeleri ardından 12 Dev Adam gözlerini çeyrek finale çevirecek. Peki; Türkiye - Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta başlıyor?
Letonya, Portekiz ve Çekya'nın ardından Estonya'yı da 84-64'lük skorla geçen A Milli Erkek Basketbol Takımımız gruptaki son maçına çıkıyor. Sırbistan ile Riga Arena'da karşılaşacak 12 Dev Adam grup lideri olarak son 16 turuna çıkmayı hedefliyor.
Milliler bu akşamki pota mücadelesini kazanırsa grup aşamasında 5'te 5 yapmış olacak.
Türkiye Sırbistan maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilecek.
EuroBasket son 16 turu 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlarla gerçekleşecek. Ardından çeyrek final 9 Eylül günü, yarı final 12 Eylül günü ve 3.lik ve final maçı 14 Eylül tarihinde gerçekleşecek.