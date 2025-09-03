Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam EuroBasket’te 5’te 5 hedefliyor!

Riga Arena'da oynanacak Sırbistan Türkiye basketbol maçı karşılaşması için nefesler tutuldu. Bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalar ile ortaya çıkacak son 16 eşleşmeleri ardından 12 Dev Adam gözlerini çeyrek finale çevirecek. Peki; Türkiye - Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta başlıyor?