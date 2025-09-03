Haberler Yaşam Haberleri Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam EuroBasket'te 5'te 5 hedefliyor!
Giriş Tarihi: 3.9.2025 09:16

Türkiye, Sırbistan karşısında Avrupa Şampiyonası'ndaki 5. maçına çıkıyor. Son 16 turunu garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımının gruptan lider çıkmasına son bir adım kaldı. Estonya maçında performanslarıyla ön plana çıkan Alperen Şengün, Adem Bona gibi isimler radara girmiş durumda. Peki; Türkiye - Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 12 Dev Adam EuroBasket maçı canlı yayın bilgisi:

12 DEV ADAM 5'TE 5 HEDEFLİYOR!

Letonya, Portekiz ve Çekya'nın ardından Estonya'yı da 84-64'lük skorla geçen A Milli Erkek Basketbol Takımımız gruptaki son maçına çıkıyor. Sırbistan ile Riga Arena'da karşılaşacak 12 Dev Adam grup lideri olarak son 16 turuna çıkmayı hedefliyor.

Milliler bu akşamki pota mücadelesini kazanırsa grup aşamasında 5'te 5 yapmış olacak.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) 5. maçında Sırbistan ile karşılaşacak Türkiye'nin basketbol maçı 3 Eylül (bugün) oynanacak. Heyecan dolu mücadele saat 21.15'te başlayacak.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Sırbistan maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilecek.

EuroBasket son 16 turu 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlarla gerçekleşecek. Ardından çeyrek final 9 Eylül günü, yarı final 12 Eylül günü ve 3.lik ve final maçı 14 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

