Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları bronz için savaşacak! Türkiye voleybol maçı hangi kanalda?

"Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" soruları yarı final karşılaşması ardından sorulmaya başladı. Türkiye voleybol maçı canlı yayın saati ve kanalını öğrenmek isteyen taraftarlar soruyor: Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi bronz madalya için mücadele edecek Filenin Sultanları 3'üncülük maçı için kolları sıvadı. İşte Türkiye Sırbistan maç tarihi, saati ve kanalı…