Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları bronz için savaşacak! Türkiye voleybol maçı hangi kanalda?

"Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" soruları yarı final karşılaşması ardından sorulmaya başladı. Türkiye voleybol maçı canlı yayın saati ve kanalını öğrenmek isteyen taraftarlar soruyor: Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi bronz madalya için mücadele edecek Filenin Sultanları 3'üncülük maçı için kolları sıvadı. İşte Türkiye Sırbistan maç tarihi, saati ve kanalı…
TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milletler Ligi yarı finalde İtalya'ya yenilen Filenin sultanları üçüncülük maçı için Sırbistan ile file karşısında olacak.
Heyecanla beklenen maç 17 Temmuz Pazar günü saat 15.00'te Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
TÜRKİYE FİNAL YOLUNDA İTALYA'YA TAKILDI!
Filenin Sultanları Milletler Ligi yarı final için İtalya karşısındaydı. 3-0 İtalya üstünlüğünde tamamlanan maçın ardından Türkiye final yolculuğuna veda etti.
Sırada bronz madalya karşılaşması var. 3. Olmak için savaşacak Filenin Sultanları hazırlıklarını tamamladı.