Türkiye Slovenya basketbol maçı ne zaman, saat kata? Türkiye milli basketbol maçı hangi kanalda, biletleri ne kadar?

Türkiye Slovenya maçı bilet satışları sürüyor. İlk maçta Ukrayna'yı yenen 12 Dev Adamı yalnız bırakmak istemeyen basketbolseverler ayrıça maçın yayın tarihi, saati ve kanalı konusunda da araştırmalara başladı. Türkiye Slovenya basketbol maçı canlı izle ekranı taraftarların takibinde yer alacak. Peki, Türkiye Slovenya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…