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Giriş Tarihi: 12.8.2022 14:04

Türkiye Slovenya basketbol maçı ne zaman, saat kata? Türkiye milli basketbol maçı hangi kanalda, biletleri ne kadar?

12 Dev Adam Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası için parkeye çıktı. Geçtiğimiz gün başlayan hazırlık maçları devam ediyor. Sporseverler Türkiye Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Türkiye Slovenya maçı yayın kanalı, saati ve tarihi için nefesler tutuldu. Sinan Erdem’de oynanacak maç için geri sayım başladı. Peki, Türkiye Slovenya basketbol maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar? İşte yanıtlar…

Türkiye Slovenya basketbol maçı ne zaman, saat kata? Türkiye milli basketbol maçı hangi kanalda, biletleri ne kadar?

Türkiye Slovenya maçı bilet satışları sürüyor. İlk maçta Ukrayna'yı yenen 12 Dev Adamı yalnız bırakmak istemeyen basketbolseverler ayrıça maçın yayın tarihi, saati ve kanalı konusunda da araştırmalara başladı. Türkiye Slovenya basketbol maçı canlı izle ekranı taraftarların takibinde yer alacak. Peki, Türkiye Slovenya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

TÜRKİYE SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 12 Ağustos 2022 (bugün)

Saat: 20.00

Yer: Sinan Erdem Spor Salonu

TÜRKİYE SLOVENYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye basketbol hazırlık maçları NTV ve ntvspor.net adresinden naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE SLOVENYA BİLET FİYATLARI

Saha İçi - 1. Sıra - 500.00 TL

Saha İçi - 2. Sıra - 350.00 TL

1. Kategori - 135.00 TL

2. Kategori - 100.00 TL

3. Kategori - 70.00 TL

4. Kategori - 45.00 TL

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Türkiye Slovenya basketbol maçı ne zaman, saat kata? Türkiye milli basketbol maçı hangi kanalda, biletleri ne kadar?
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