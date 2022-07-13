Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.7.2022 10:57 Son Güncelleme: 13.7.2022 11:00

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Milletler Ligi finalleri Ankara’da başlıyor. Ev sahibi olduğumuz için grubu ilk sırada tamamlayan Filenin Sultanları, grupta finale kalan son takım Tayland ile eşleşti. Böylece grubun en güçsüz rakiplerinden biriyle mücadele edecek. Eşleşmeler sonucu kazanan takım yarı finale çıkacak. Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda sorusu maç yaklaştıkça daha arttı. Peki, Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Tayland voleybol maçı yarın akşam oynanacak. Milletler Ligi'nde finallere kalmaya hak kazanan iki takım, yarı finale kalmak için başa baş mücadele edecek. Brezilya ile Japonya'nın eşleşmesi sonucu iki güçlü takımdan birinin elenecek olması, final şansını Filenin Sultanları için aralıyor. Peki, Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar!

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli voleybol takımı çeyrek finalde Tayland ile eşleşti. Türkiye Tayland maçı 14 Temmuz saat 18.30'da oynanacak.

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Milletler Ligi ilk hafta Ankara, ikinci hafta Brezilya ve üçüncü hafta Kanada'da oynandı. Play off maçları tekrardan Ankara'da yapılacak.

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milletler Ligi play off eşleşmeleri TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MİLLETLER LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Çeyrek final eşleşmeleri ve maç saatleri şu şekilde:

13 Temmuz 15.00 Brezilya Japonya

13 Temmuz 18.30 ABD Sırbistan

14 Temmuz 15.00 İtalya Çin

14 Temmuz 18.30 Türkiye Tayland

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Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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