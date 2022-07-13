Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Tayland voleybol maçı yarın akşam oynanacak. Milletler Ligi'nde finallere kalmaya hak kazanan iki takım, yarı finale kalmak için başa baş mücadele edecek. Brezilya ile Japonya'nın eşleşmesi sonucu iki güçlü takımdan birinin elenecek olması, final şansını Filenin Sultanları için aralıyor. Peki, Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar!