Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye Tayland voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Tayland voleybol maçı yarın akşam oynanacak. Milletler Ligi'nde finallere kalmaya hak kazanan iki takım, yarı finale kalmak için başa baş mücadele edecek. Brezilya ile Japonya'nın eşleşmesi sonucu iki güçlü takımdan birinin elenecek olması, final şansını Filenin Sultanları için aralıyor. Peki, Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar!
TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye A Milli voleybol takımı çeyrek finalde Tayland ile eşleşti. Türkiye Tayland maçı 14 Temmuz saat 18.30'da oynanacak.
TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Milletler Ligi ilk hafta Ankara, ikinci hafta Brezilya ve üçüncü hafta Kanada'da oynandı. Play off maçları tekrardan Ankara'da yapılacak.