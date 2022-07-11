Milletler Ligi grup maçları geçtiğimiz hafta sona erdi ve Filenin Sultanları Uzak Doğunun yükselen ekiplerinden Tayland ile eşleşti. Çeyrek final maçları bu hafta oynanacak ve şampiyon bu hafta sonu belli olacak. Voleybolseverler de Türkiye Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye Tayland maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? İşte detaylar!
TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye A Milli voleybol takımı çeyrek finalde Tayland ile eşleşti. Maçlar 13 – 17 Temmuz arasında oynanacak.
TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Milletler Ligi play off eşleşmeleri TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MİLLETLER LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Türkiye – Tayland
İtalya – Çin
ABD – Sırbistan
Brezilya – Japonya