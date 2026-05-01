Türkiye, uzuvlarını kaybeden 6 bin Gazzeli çocuk için Suriye’nin güneyinde umut tesisi kurmaya hazırlanıyor

Gazze'de yaklaşık 6 bin çocuğun ortez ve protez desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Aydın, bu ihtiyacın her geçen gün daha da derinleştiğini vurguladı.

Aydın, izinlerin sağlanması halinde Suriye'nin güneyinde bir ortez-protez tesisi kurulabileceğini ifade etti. Tesisin hayata geçirilmesi için gerekli izin süreçlerine yönelik görüşmelerin başlatılacağını belirten Aydın, ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitenin imkânlarıyla Gazze'deki çocuklara ulaşmak için tüm yolların deneneceğini söyledi.

Rektör Aydın, "Yardım etmek için her türlü yolu deniyoruz. Sivil toplum kuruluşları ve üniversite olarak sahaya dokunuyoruz. Oraya gideceğiz ve ortez-protez malzemelerimizle, insan kaynağımızla Gazze'de olacağız" dedi.

Kurulması planlanan tesiste uzuv kaybı yaşayan çocuklar için ortez ve protez üretimi yapılabilecek; gerekli durumlarda uygulama ve revizyon süreçleri de yürütülebilecek.

Aydın, "Bu çocuklara uzuv değil, umut takmak istiyoruz. Çünkü her revizyon, savaşın küçük bir bedende yeniden açtığı yaradır" ifadelerini kullandı.