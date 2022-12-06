Türkiye ve Almanya Ece’ye ağlıyor

Pazartesi sabah saat 07.30 sularında okula gitmek için yola çıkan iki kız çocuğu, bir kişinin bıçakla saldırarak ağır yaraladığı, Türk kızı Ece Sarıgül'ün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda ağır yaralanan ve ismi açıklanmayan 13 yaşındaki diğer kız çocuğunun ise tedavisi sürüyor.

AİLESİ YIKILDI

Korkunç olayın ardından kızlarını ölüm haberini alan gurbetçi Nuray ve Mesut Sarıgül çiftti gözyaşlarına boğuldu. Ece için Ulm Cemevi'nde Salı (bugün) saat 14.00'de cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Ece'nin ölümü Almanya'da yaşayan gurbetçilerin yanı sıra Türkiye'yi de yasa boğdu. Ece'nin nerede toprağa verileceği sonra açıklanacak.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Korkunç cinayetin ardından Alman polisi olay yeri yakınlarındaki bir mülteci yurduna baskın düzenleyerek içeride bulunan Eritre kökenli 3 mülteciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin yaralı olduğu ve üzerinden saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 1 bıçak çıktığı öğrenildi. Hafif yaralı şüphelinin polis gözetiminde tedavi edildiği, tedavinin ardından diğer ikisi ile birlikte tutuklandığı açıklandı.