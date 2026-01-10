Türkiye ve Azerbaycan savunma sanayiinde güçlerini birleştiriyor

Aynı tarihten beslenen, aynı ezgiden güç alan Türkiye ve Azerbaycan, savunma sanayiinde stratejik iş birliğini derinleştiriyor. MKE'nin ileri tecrübesi ve yüksek teknoloji kabiliyeti, ortak geleceğin üretim gücüne dönüşüyor.

Kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan, savunma sanayiinde ortak vizyonla yeni bir döneme giriyor. Bu güçlü mesaj, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) resmî sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Paylaşımda; MKE'nin savunma sanayiindeki ileri tecrübesi ve yüksek teknoloji kabiliyetinin, iki ülkenin ortak mirasını üretim gücüne dönüştürdüğü vurgulandı. Teknolojiden sahaya, Ar-Ge'den savunmaya uzanan iş birliğiyle Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak geleceği birlikte inşa ettiği ifade edildi.