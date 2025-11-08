Türkiye ve Finlandiya eğitimde güçlerini birleştirdi

FinFest 2025 buluşmaları, 2–3 Kasım'da Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 7–8 Kasım'da ise Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Finlandiya'dan 14 kurum ve 20'yi aşkın temsilcinin katıldığı zirve boyunca eğitimciler, öğrenciler, yöneticiler ve girişimciler aynı çatı altında bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

FİN-TÜRK EĞİTİM İŞBİRLİĞİ GÜÇLENDİ

Etkinliğin öne çıkan oturumlarından biri olan "Karşılaştırmalı Fin–Türk Eğitim Paneli", iki ülkenin eğitim sistemlerini karşılaştırarak öğretmen yetiştirme politikaları ve öğrenci başarısına etki eden faktörleri ele aldı.

Panelin moderatörlüğünü N.E.T. Akademi Kurucusu Aytuna Yamaç üstlenirken, Finlandiya'dan Johanna Järvinen-Taubert ve Jukka Miettunen, Türkiye'den Prof. Dr. Mustafa Sever, Doç. Dr. Özgür Bolat, Doç. Dr. Uğur Akpur ve Dr. Sabiha Dulay konuşmacı olarak yer aldı.

ÖĞRETMENLERDEN GİRİŞİMCİLERE GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

FinFest 2025'te öğretmenlere yönelik Sertifikalı Öğretmen Eğitimi ve Pedagojik Liderlik Seminerleri, öğrencilere yönelik Finlandiya'da Eğitim ve Kariyer Fırsatları, ebeveynlere özel Ebeveynlikte Fin Yaklaşımı oturumları düzenlendi. Etkinlik ayrıca, çocuklara yönelik Arkki Yaratıcı Zihinler Atölyesi ve eğitimcilere özel Yaratıcı Öğretmen Eğitimi oturumlarıyla da büyük ilgi topladı.

PETER VESTERHACKA'DAN İLHAM VEREN MESAJ

Etkinliğin onur konuğu, Angry Birds'ün yaratıcısı ve Slush girişimcilik zirvesinin kurucusu Peter Vesterbacka, konuşmasında Türkiye ve Finlandiya'nın ortak vizyonuna dikkat çekerek, "Atatürk'ün bir asır önce başlattığı vizyoner eğitim reformları bugün hâlâ ilham veriyor. Türkiye ve Finlandiya geleceğin eğitimini birlikte şekillendirebilir," dedi.

FİNFEST KALICI BİR ÖĞRENME AĞINA DÖNÜŞTÜ

N.E.T. Akademi Kurucusu Aytuna Yamaç, FinFest 2025'in iki ülke arasında yalnızca bir etkinlik değil, uzun vadeli bir iş birliği zemini oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: "FinFest, Finlandiya ve Türkiye arasında kurulan bilgi, deneyim ve güven köprüsünün somut bir göstergesi oldu. Burada başlayan diyaloglar, geleceğin eğitim projelerine ve ortak girişimlerine dönüşecek. Amacımız, iki ülke arasında sürdürülebilir bir öğrenme ve inovasyon ağı kurmak; öğrenciden öğretmene, girişimciden akademisyene kadar herkesin bu ekosistemin parçası olmasını sağlamak. "