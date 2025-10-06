Türkiye ve İspanya Gazze için yardım etkinliği düzenleyecek

8 Ekim'de Ankara CSO Tarihi Salonu ve 9 Ekim'de İstanbul AKM Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek etkinliğin bilet satışından elde edilecek gelirin Gazze halkına katkı sunması hedefleniyor.

Gazze'deki trajediyi vurgulamak ve dayanışmayı güçlendirmek için, tüm bilet gelirleri Türk Kızılayı aracılığıyla doğrudan Gazze halkına bağışlanacak. Ankara'daki etkinliğe Gazze konusundaki duruşuyla örnek gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Gösterinin sanatsal kısmı, Sevilla (Endülüs) merkezli, flamenkonun korunması, öğretilmesi ve tanıtımına adanmış, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan tanınmış Sevilla Cristina Heeren Flamenko Sanatı Vakfı'nın yönetiminde gerçekleşecek.

13 şarkıcı ve dansçının sahnelediği bu geleneksel flamenko gösterisi, flamenkonun özü olan gitar, şarkı vedansa duyulan derin saygı ve sevgiyi ortaya koyuyor. Bu unsurlar, duyguların itici gücü haline gelerek izleyiciyi, sanatçıyı yaratmaya iten duyguların, ilhamların ve fikirlerin köklerine doğru bir yolculuğa davet ediyor. Sahnede ortaya çıkan ise güçlü ama bir o kadar da kişisel bir gösteri oluyor