Türkiye ve Somali arasında hidrokarbon anlaşması imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile İstanbul EPİAŞ'ta bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında hidrokarbon alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türk gemilerinin Somali'de petrol arayacağını, bulunduğu takdirde ise iki ülke arasındaki anlaşma ile birlikte ortaklaşa üretime geçileceğini ifade etti.

"Türkiye bugün dünyanın en önemli derin deniz gemi filolarına sahip"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza töreninden sonra yaptığı basın açıklamasında, "Ülkemizin doğalgaz ve petrol aramacılığında son 8 yılda çok önemli gelişmeler kaydettik. 2016'da başladığımız ve adına Milli Enerji ve Maden Politikası dediğimiz stratejilerin önemli unsurlarından bir tanesi Türkiye'nin kendi karalarında ve denizlerinde kendi imkan ve kabiliyetleriyle, kendi sondaj ve sismik gemileriyle petrol ve doğalgaz aramacılığı konusuydu. Bu konuda Türkiye olarak çok önemli mesafe kat ettik. Türkiye bugün dünyanın en önemli derin deniz gemi filolarına sahip bir ülke haline geldi. Ülkemizin ihtiyaçları artıyor. Bunun için benim zaman zaman dile getirdiğim Türkiye'nin sadece kendi karalarında ve denizlerinde değil ama bunun ötesinde belli coğrafyalarda belli ülkelerde doğalgaz ve petrol aramasında ortaklıklar yoluyla veya kendi milli petrol şirketlerimizin daha aktif bir sürece gireceğimizi ifade etmiştim. Bunun bir örneğini açıkçası bugün görüyoruz. Somali'yle 7 Mart 2024 tarihinde bakanlıklar arası yaptığımız anlaşmanın bugün itibariyle daha somut hale döndüğünü görüyoruz" dedi.

"SOMALİ İLE 3 TANE BLOKTA ANLAŞMAMIZI İMZALADIK ORUÇ REİS GEMİSİ YOLA ÇIKACAK"

Oruç Reis gemisinin Eylül ayının sonunda Somali'de çalışmalarına başlayacağı bilgisini veren Bakan Bayraktar, "Özellikle Somali denizi çok önemli petrol ve doğalgaz kaynağı olduğunu düşündüğümüz bir alan Somali devletiyle ülkemizin ilişkileri iki kardeş ülkeye yaraşır şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu hedef doğrultusunda daha ileri götürülmek üzere bize böyle bir misyon yüklendi. Biz bu çerçevede burada Somali'de 3 tane blokta anlaşmamızı imzaladık. Türkiye Petrolleri Genel Müdürümüz bu anlaşmayı Türkiye adına imzaladı. Bu sayede bizim şu an Somali denizlerinde 3 tane blokta ki her bir blok 5 bin kilometrelik bir alanı temsil ediyor, buralarda Türkiye'nin petrol arama inşallah bulduğumuzda da üretmek için üretim paylaşım anlaşmamızı imzaladık. Bahsettiğimiz bu bloklardan bir tanesi karadan yaklaşık 50 kilometre, bir diğeri 100 kilometre açıkta. Biz ilk etapta bu sahalarda 3 boyutlu sismik faaliyet gerçekleştireceğiz. Bunun için Oruç Reis gemimizi Eylül sonu Ekim başı gibi bu bölgeye gönderiyoruz. Orada aylarca sürecek çok önemli bir sismik çalışma yapacaklar. Bu çalışmalardan sonra gerçekleşecek değerlendirmelere göre bu iş sondaja sondaj sonrasında da ümit ediyoruz bir keşifle neticelenecek. Hem Somali için hem de ülkemiz için çok tarihi bir an olacak" ifade etti.