Türkiye yağışlı havanın etkisi altında: “Cuma günü yağışlar biraz Doğu’ya kayıyor”

Türkiye'de mevsim normallerinde seyreden hava durumunun bu hafta nasıl olacağını Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, SABAH'a anlattı. Ülkenin yağışlı havanın etkisi altında olacağını ve Kuzey ve Doğu kesimlerinde yağışların devam ettiğini ifade eden Şahbaz, "Bugün Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çankırı çevrelerinde, Antalya'nın doğusunda havanın yağışlı olacağını tahmin ediyoruz. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde olacak. Doğu Anadolu'nun ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Perşembe günü yağışlı hava biraz daha genişliyor. Marmara'nın kuzey doğusu ve İç Anadolu'nun Ankara ve Eskişehir hariç tamamında Karadeniz, Akdeniz'in Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yağmurlu olacak. Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında hava yağışlı geçecek. Yağışlar Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu bölgesinin yükseklerinde kar ve karlı yağmur şeklinde olacak." şeklinde konuştu.

"CUMA GÜNÜ YAĞIŞLAR BİRAZ DOĞU'YA KAYIYOR"

Şahbaz, hava durumu tahmininde cuma, cumartesi ve pazar günlerinin hava durumu tahminini ise şöyle açıkladı: "Cuma günü yağışlar biraz Doğu'ya kayıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi, Hakkâri hariç Doğu Anadolu bölgesi ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yağışlı bir hava hâkim olacak. Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Cumartesi günü Karadeniz bölgesi, Marmara'nın kuzey doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yağışlı. Doğu Anadolu'nun da güney doğusu ve Ardahan çevreleri yağışlı olacak. Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Ardahan, Hakkâri, Van'da kar yağışı olurken, diğer şehir merkezlerinde yağmurlu olacak. Pazar günü yağışlı sistem uzaklaşıyor. Karadeniz'in sahil eksininde yağış bekliyoruz. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde olacak ve Ardahan çevrelerinde kar şeklinde olacak."

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA NASIL?

Şahbaz, üç büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in hava tahmini hakkında şunları söyledi: "İstanbul yarın parçalı bulutlu, perşembe günü yağmurlu, cuma günü parçalı çok bulutlu bir havada olacak. Sıcaklık ise bugün 7 ila 12 derece, perşembe 8 ila 15 derece, cuma günü 6 ila 13 derece şeklinde değişecek. Ankara'da çarşambayı perşembeye bağlayan gece yağmur geçişi var. Sonrasında yağış beklenmiyor; parçalı ve çok bulutlu olacak. Çarşamba günü 3 ila 10 derece, perşembe günü 4 ila 10 derece, cuma günü ise 1 ila 8 derece olacak. İzmir'de üç gün yağış beklenmiyor ama parçalı az bulutlu bir hava var. Bugün 7 ila 16 derece, perşembe 8 ila 16 derece, cuma 8 ila 17 derece olacak."