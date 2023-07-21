Türkiye yanıyor, Karadeniz yaylaları soba yaktırıyor

Türkiye genelinde yaşanan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar yüksek kesimlere kaçıyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı bin 600 rakımda bulunan Hıdırnebi yaylasında ise gündüz sis, yağmur ve güneşli hava ile 10-15 derece hava sıcaklığı yaşanırken akşam ise hava sıcaklığı 7-8 dereceye kadar düşüyor. Yaylaya giden vatandaşlar akşamları soba yakarak ısınıyor.
Hıdırnebi yaylasında yaşayan Ayşe Üçüncü (91) Akçaabat Kurucam mahallesinde ikamet ediyorum. Yaz ayında Hıdırnebi yaylamızdaki evimize geliyoruz. Gündüz sıcak oluyor ama bazen sis kaplıyor, yağmur yağıyor. Akşamları da soğuk olduğu için üşüyoruz, soba yakıyoruz. Şehirde hava çok sıcak. Burada hava çok güzel, bunalmıyoruz. Bu yaşıma kadar yaylada sağlıklı bir şekilde yaşıyorum"
Yusuf Üçüncü (62) ise, annem ve kayınvalidem ile Hıdırnebi yaylamıza geldik. Gündüz buradaki hava sıcaklığı şehirdeki gibi olmuyor. Ne nem oluyor ne de kavurucu sıcak oluyor. Temiz havada bol oksijen alıyoruz. Aksam ise soğuk oluyor, sobayı yakıyoruz. Burada her mevsimi aynı anda yaşıyoruz.
"BURAYA KAÇARAK SICAKTAN KURTULUYORUZ"
Hüseyin Gedikli (82) ise, Yayla havası her şeye bedel. 82 yaşındayım, yılın 6 ayı burada yaşıyoruz. Hava serin burada. Kapının önünde üzerime hırka alarak oturuyorum. Yaylada hava çok sıcak olmuyor. Akşam ise eşimle evimizde soba yakıyoruz"
Emine Gedikli (78) ise, yaylada hep üşüyoruz. Akşam soba yakıyorum. Bu sene sıcak oldu ama yaylada sıcak ve nem yok. Burada her şey çok güzel. Sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşıyoruz"
Ayşe Gedikli (46- ev hanımı) Hıdırnebi yaylamızda yaşıyoruz. Hayvancılık yapıyoruz. Kışın Kuruçam köyümüzdeki evimize gidiyoruz, yazın ise hemen yaylamıza geliyoruz. Şehirde hava çok sıcak. Burada sıcak yok. Yağmur ve sis oluyor. Akşamları ise soba yakıyoruz. Onun güzelliği ise hiçbir yerde yok"
Gülseren Seyis (36- ev hanımı), "Hıdırnebi yaylamızda yaşamak varken, ne işimiz var şehirde. Etraf sıcaktan kavruluyor. Biz ise burada üşüyoruz. Buranın yazı da kışı da bir. Bir anda sis düşer, hava kapatır, yağmur yağar. Sonra güneş açar, akşam da hava soğur"