Türkiye yanıyor, Karadeniz yaylaları soba yaktırıyor

Ayşe Gedikli (46- ev hanımı) Hıdırnebi yaylamızda yaşıyoruz. Hayvancılık yapıyoruz. Kışın Kuruçam köyümüzdeki evimize gidiyoruz, yazın ise hemen yaylamıza geliyoruz. Şehirde hava çok sıcak. Burada sıcak yok. Yağmur ve sis oluyor. Akşamları ise soba yakıyoruz. Onun güzelliği ise hiçbir yerde yok"

Gülseren Seyis (36- ev hanımı), "Hıdırnebi yaylamızda yaşamak varken, ne işimiz var şehirde. Etraf sıcaktan kavruluyor. Biz ise burada üşüyoruz. Buranın yazı da kışı da bir. Bir anda sis düşer, hava kapatır, yağmur yağar. Sonra güneş açar, akşam da hava soğur"

