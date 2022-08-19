Türkiye Yunanistan basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Yunanistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu sıklıkla soruluyor. Giannis Antetokumpolu Yunanistan'a karşı Türkiye deplasmanda mücadele edecek. Vatandaşlar da Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yunanistan-Türkiye Maçı, 19 Ağustos Cuma günü at 21.00'da oynanacak.
TÜRKİYE YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Maçın hangi kanalda olduğu henüz kesin değil. Bilgi gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.