Türkiye Yunanistan basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Yunanistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu sıklıkla soruluyor. Giannis Antetokumpolu Yunanistan'a karşı Türkiye deplasmanda mücadele edecek. Vatandaşlar da Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?