Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Yunanistan basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Yunanistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 09:16

Türkiye Yunanistan basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Yunanistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Yunanistan basketbol maçı için nefesler tutuldu. Shane Larkin’in de takıma dahil olmasıyla birlikte Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri öncesi son hazırlık maçına çıkacak. Yunanistan Akropolis Turnuvası son maçına çıkacak. Dün Polonya’ya karşı bir sayı farkla kaybeden milli takım için Türkiye Yunanistan basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda? Yunanistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Türkiye Yunanistan basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Yunanistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu sıklıkla soruluyor. Giannis Antetokumpolu Yunanistan'a karşı Türkiye deplasmanda mücadele edecek. Vatandaşlar da Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Peki, Türkiye Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yunanistan-Türkiye Maçı, 19 Ağustos Cuma günü at 21.00'da oynanacak.

TÜRKİYE YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın hangi kanalda olduğu henüz kesin değil. Bilgi gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.

TÜRKİYE BASKETBOL MAÇLARI FİKSTÜRÜ

25 Ağustos Letonya Türkiye 19.30

28 Ağustos Türkiye Sırbistan 20.00

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Türkiye Yunanistan basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Yunanistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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