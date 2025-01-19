Türkiye yurt kapasitesi ve hizmetinde Avrupa’da 1 numara

1 milyon kişilik yurt kapasitesi ve A sınıf hizmet kalitesiyle öğrencileri ağırlayan GSB yurtları, hem ücret hem de olanaklarıyla Avrupa'da rakip tanımıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Plan ve Bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı sunumlar ve Erasmus verilerine göre, döviz bazında bakıldığında Türkiye'de aylık 15 euroya sağlanan yurt hizmetleri, Avrupa'da ancak aylığı 800 euroya kadar varan özel yurtlarda bulunabiliyor. Türkiye'de 2002 yılında yalnızca 182 bin olan öğrenci yurt kapasitesi, 2025 yılı itibarıyla 1 milyona yaklaştı.81 il, 865 ilçeye yayılan yurtlar, ev konforu ile gençleri ağırlıyor. Yurtlardaki öğrencilerin beslenme ihtiyacı, günlük hazırlanan taze menülerle karşılanıyor. Yemek süreçleri gıda mühendisleri ve diyetisyenlerin gözetiminde yürütülüyor. Bireysel diyet gereksinimi olanlara özel menüler sunuluyor. Banyosu, tuvaleti, bazalı yatakları, mini buzdolabı, ahşap mobilyaları, 24 saat sıcak su imkânı, ücretsiz hızlı interneti, güvenlik ve ders çalışma alanları gibi birçok imkânı bünyesinde barındıran modern yurtlar, bu sene 525 lira ile 855 lira arasında ücretlendirildi. Bu tutarlar döviz bazında bakıldığında yaklaşık 15-24 euro bandına eşdeğer geliyor. Doğu Avrupa ülkeleri incelendiğinde aylık devlet yurdu ücretleri 200-400 euro arasında değişiyor. Yatak, çalışma masası, internet ve mobilya gibi iç detaylardaki konfor seviyesi ise Türkiye'ye kıyasla daha düşük standartta bulunuyor. Türkiye'deki devlet yurtları gibi geniş çapta hizmet veren özel yurtların ücretleri, ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte 800 euroya kadar varabiliyor.Batı Avrupa'ya bakıldığında ise Türkiye; İspanya, Hollanda, Almanya ve Fransa'nın toplam yurt yatak kapasitesinin toplamından bile daha fazla kapasiteyle öğrencilere hizmet veriyor. Avrupa ülkeleri genel olarak öğrenci konaklama taleplerinin yüzde 6 ila 15'ini karşılayabilirken, Türkiye'de bu rakam bu sene yüzde 97 oldu.2002 yılından bu yana yaklaşık 5 buçuk kat büyüyen Türkiye'deki yurt yatak kapasitesi, nüfusu 1 milyondan az olan Malta, Karadağ, Lüksemburg, İzlanda ve Andorra gibi 30'u aşkın ülkenin de tüm vatandaşlarını ağırlayabilecek pozisyonda bulunuyor.