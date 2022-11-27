Haberler Yaşam Haberleri "Türkiye'de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gaziantep, biri Şanlıurfa, biri Siirt, diğeri aklıma gelmedi!" diyen birinin unuttuğu il nerededir?
Giriş Tarihi: 27.11.2022 23:30 Son Güncelleme: 27.11.2022 23:30

"Türkiye'de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gaziantep, biri Şanlıurfa, biri Siirt, diğeri aklıma gelmedi!" diyen birinin unuttuğu il nerededir?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (27 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Türkiye'de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gaziantep, biri Şanlıurfa, biri Siirt, diğeri aklıma gelmedi!" diyen birinin unuttuğu il nerededir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek "Türkiye'de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gaziantep, biri Şanlıurfa, biri Siirt, diğeri aklıma gelmedi!" diyen birinin unuttuğu il nerededir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Türkiye’de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gaziantep, biri Şanlıurfa, biri Siirt, diğeri aklıma gelmedi! diyen birinin unuttuğu il nerededir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 27 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan "Türkiye'de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gaziantep, biri Şanlıurfa, biri Siirt, diğeri aklıma gelmedi!" diyen birinin unuttuğu il nerededir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (27 KASIM 2022)

ATV ile 27 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: "Türkiye'de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gaziantep, biri Şanlıurfa, biri Siirt, diğeri aklıma gelmedi!" diyen birinin unuttuğu il nerededir?

A- Marmara Bölgesi (CEVAP)
B- Ege Bölgesi
C- Karadeniz Bölgesi
D- Akdeniz Bölgesi


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"Türkiye'de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gaziantep, biri Şanlıurfa, biri Siirt, diğeri aklıma gelmedi!" diyen birinin unuttuğu il nerededir?
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