ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 27 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan "Türkiye'de adında yan yana iki sesli harf olan dört il var, bunlardan biri Gaziantep, biri Şanlıurfa, biri Siirt, diğeri aklıma gelmedi!" diyen birinin unuttuğu il nerededir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (27 KASIM 2022)

ATV ile 27 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;