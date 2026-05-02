Giriş Tarihi: 2.05.2026 15:51

Türkiye'de bir ilk... Gaziantep Doğal Yaşam Parkı doğan zürafanın ismi belli oldu!

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen ve Türkiye’de doğan ilk zürafaya sosyal medya hesaplarından başlatılan oylama ile ‘Çınar’ ismi verildi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen erkek zürafa yavrusu, geçen hafta ilk kez ziyaretçilerinin karşısına çıktı.

Parkın maskotu haline gelen ve vatandaşlardan ilgi gören zürafa Şakir ile Selvi çiftinin erkek yavrusu, Türkiye'de doğan ilk zürafa oldu. Yaklaşık 15 ay süren hamilelik döneminde, hayatını kaybeden baba Şakir'in yavrusu, şubat ayında dünyaya geldi.

50 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ OYLAMAYA KATILDI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şakir ve Selvi'nin erkek çocuğu olan zürafaya isim vermek için sanal medya hesaplarından başlatılan anket çalışmasını duyurdu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ankete 50 binin üzerinde kişi oylama yaptı. Böylece, yeni doğan erkek zürafaya oy çokluğu ile 'Çınar' adı verildi.

