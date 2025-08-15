Turkiye'de bir ilk! Trabzon'da "Zihin Araştırma ve Uygulama Merkezi" açıldı

Hastanelerde özellikli sağlık hizmetleri sunabilmenin önemli olduğunu ifade eden Usta, "Bu hepimizin gururu olsa gerek. Otizm merkezi de bunlardan biri. Gerçekten nadir hastalıklar içerisinde otizmin yeri de oldukça fazla, biz buna öncelik vermeye gayret ettik.Bu tür merkezleri destekleyecek faaliyetlere devam edeceğiz Merkezin su ürünleriyle bağlantılı bir ayağı var. Bir laboratuvar kurulumu daha olacak inşallah. Ona da elimizden geldiğince devam edeceğiz. Buradan yola çıkarak tüm ülkemizde otizmle ilgili tanı ve tedavi yöntemiyle çocuklarımızın, gençlerimizin sağlık anlamında hizmetini daha ilerilere taşıyacağız. Eksiksiz bir şekilde hizmetimizi vermiş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal ise merkezin çocuk ve ergen psikiyatrisiyle ilgili hastalıkların tanısal değerlendirmesinin yapabileceğini belirterek, "Bu merkez Türkiye'de bir ilk. İnşallah hem bilime hem ülkemize hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Merkezin, Türkiye'deki nöro gelişimsel bozukluklar yönünden öncülük yapacağını belirten Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bashekimi Prof . Dr. Hasan Rıza Aydın Merkezin otizm spektrum ve dikkat eksikliği bozukluğu konularında yeni araştırmalar yapılabileceğini belirtti. Konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta ve protokol üyeleri merkezin açılışını gerçekleştirdi.