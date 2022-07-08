Haberler Yaşam Haberleri Türkiye’de bir ilk! tüm içerikler ücretsiz! Yolda, evde, işte 7/24 yanınızda!
Giriş Tarihi: 8.7.2022 12:02

Türkiye’de bir ilk! tüm içerikler ücretsiz! Yolda, evde, işte 7/24 yanınızda!

Ücretsiz müzik, sesli kitap, canlı radyo, sesli haber, sesli röportajlar ve çok özel podcast yayınları 724 Dinle'de. 7/24 Dinle kendi playlistlerini yapabilir, çevrimdışı müzik dinleyebilirsin. Şimdi 7/24 dinlemekten sıkılmayacağın yeni sesli içerik platformumuzu keşfetmenin tam zamanı...

Türkiye’de bir ilk! tüm içerikler ücretsiz! Yolda, evde, işte 7/24 yanınızda!

7/24 DİNLE'DE SİZİ NELER BEKLİYOR?

ÜCRETSİZ MÜZİK: Pop, rock, anadolu rock, arabesk, Türk sanat müziği, klasik müzik, türkü ya da alternatif müzik... Tarzına göre müzikler şimdi ücretsiz olarak ve sana özel hazırlanmış çalma listelerinde seni bekliyor. Sevdiğin şarkıcıyı takibe alabilir, favori şarkılarını listeleyebilirsin.

13 FARKLI CANLI RADYO: 7/24 Dinle ile günün 24 saati; Radyo Turkuvaz, Turkuvaz Romantik, Turkuvaz Efsane, Vav Radyo, A Spor Radyo, A News Radio, Musiki, Turkuvaz Nostalji, Anadolu, Radyo Energy, Radyo Soft, A Haber Radyo, A Para Radyo gibi 13 farklı radyoyu canlı olarak dinleyebilirsin.

ÇEVRİMDIŞI DİNLE: Çevrimdışı ortamda favori müziklerin 7/24 Dinle ile yanında. En sevdiğin müzikleri telefonuna indir ve çevrimdışı dinleyebilirsin.

SANA ÖZEL ÇALMA LİSTELERİ: En sevdiğin şarkıları seç, kendi çalma listeni hazırlayabilirsin.

PODCAST YAYINLARI: Kültür&Sanat, Tarihte Bugün, Portre, Seyahatname ve Spor Arşivi konularına dair dopdolu podcast yayınları için günün 24 saati 7/24 Dinle'yi ücretsiz olarak takip edebilirsin.

SESLİ ÖYKÜ VE MASALLAR: Her yeni gün büyüyen kitaplığı ile 7/24 Dinle'nin Sesli Kitap bölümünde öyküler, masallar ve yazarlara özel çalma listelerini bulabilirsin. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Ömer Seyfettin, dünyada öyküleriyle ses getiren Jack Londan, George Orwell ve daha birçok yazar seni bekliyor.

MODUNA GÖRE HABER: Müzik platformlarından alışık olduğumuz moduna ya da konumuna göre dinleme özelliği 7/24 Dinle'de yepyeni bir boyut kazanıyor. Gündem, dünya, ekonomi, yaşam ve spor haberlerini tüm detayları ile dinleme imkânı sağlarken, kullanıcılar modlarına göre de haber dinleme ayrıcalığını deneyimliyor.

DİNİ YAYINLAR: Esma-i Hüsna, Hadis ve Sünnet, Günlük Hayatta İslam, Kur'an'ın Gölgesinde, İslam Ahlakı programları yeniden 7/24 Dinle ile hayat bulurken, onlarca farklı değerli hocanın sesinden Aşr-ı Şerif, Cüz, Meal Cüz, Sure, Meal Sure ve Mealli Hatim dinleme imkânı da tanıyor.

ANDROİD: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turkuvaz.dinle&hl=tr&gl=US

IOS: https://apps.apple.com/us/app/724-dinle-m%C3%BCzik-sesli-kitap/id1540042099

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Milyonlara yeni ödeme ve maaş tablosu! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ile ne kadar oldu?
Son dakika | Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın kardeşiyle son konuşması ortaya çıktı
Ekrem Karakaya kimdir, kaç yaşındaydı, nasıl öldü? Doktor Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde katledildi!
Emekli maaşı ne zaman yatacak, bugün ödenecek mi? Zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek? İşte ödeme takvimi
SON DAKİKA: Emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 lirayı gördü: Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur, memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar oldu?
Son dakika | Miçotakis'ten geri adım: Türkiye'yi engelleyemeyiz, dost olalım
Son dakika: Fatma Girik'in mirasında kritik karar! Günay Girik'e uzaklaştırma kararı
Güncel akaryakıt fiyatları: Motorine indirim fiyatlara yansıdı! 8 Temmuz 2022 Cuma LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Bekçi alımı sınav yerleri ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2022 Bekçilik sınavı giriş belgesi yayımlandı mı? EGM PA sorgulama ekranı
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 İstanbul, Ankara İzmir, Bursa, Adana, Konya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’de bir ilk! tüm içerikler ücretsiz! Yolda, evde, işte 7/24 yanınızda!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA