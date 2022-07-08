Türkiye’de bir ilk! tüm içerikler ücretsiz! Yolda, evde, işte 7/24 yanınızda!

7/24 DİNLE'DE SİZİ NELER BEKLİYOR?

ÜCRETSİZ MÜZİK: Pop, rock, anadolu rock, arabesk, Türk sanat müziği, klasik müzik, türkü ya da alternatif müzik... Tarzına göre müzikler şimdi ücretsiz olarak ve sana özel hazırlanmış çalma listelerinde seni bekliyor. Sevdiğin şarkıcıyı takibe alabilir, favori şarkılarını listeleyebilirsin.

13 FARKLI CANLI RADYO: 7/24 Dinle ile günün 24 saati; Radyo Turkuvaz, Turkuvaz Romantik, Turkuvaz Efsane, Vav Radyo, A Spor Radyo, A News Radio, Musiki, Turkuvaz Nostalji, Anadolu, Radyo Energy, Radyo Soft, A Haber Radyo, A Para Radyo gibi 13 farklı radyoyu canlı olarak dinleyebilirsin.

ÇEVRİMDIŞI DİNLE: Çevrimdışı ortamda favori müziklerin 7/24 Dinle ile yanında. En sevdiğin müzikleri telefonuna indir ve çevrimdışı dinleyebilirsin.

SANA ÖZEL ÇALMA LİSTELERİ: En sevdiğin şarkıları seç, kendi çalma listeni hazırlayabilirsin.

PODCAST YAYINLARI: Kültür&Sanat, Tarihte Bugün, Portre, Seyahatname ve Spor Arşivi konularına dair dopdolu podcast yayınları için günün 24 saati 7/24 Dinle'yi ücretsiz olarak takip edebilirsin.

SESLİ ÖYKÜ VE MASALLAR: Her yeni gün büyüyen kitaplığı ile 7/24 Dinle'nin Sesli Kitap bölümünde öyküler, masallar ve yazarlara özel çalma listelerini bulabilirsin. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Ömer Seyfettin, dünyada öyküleriyle ses getiren Jack Londan, George Orwell ve daha birçok yazar seni bekliyor.

MODUNA GÖRE HABER: Müzik platformlarından alışık olduğumuz moduna ya da konumuna göre dinleme özelliği 7/24 Dinle'de yepyeni bir boyut kazanıyor. Gündem, dünya, ekonomi, yaşam ve spor haberlerini tüm detayları ile dinleme imkânı sağlarken, kullanıcılar modlarına göre de haber dinleme ayrıcalığını deneyimliyor.

DİNİ YAYINLAR: Esma-i Hüsna, Hadis ve Sünnet, Günlük Hayatta İslam, Kur'an'ın Gölgesinde, İslam Ahlakı programları yeniden 7/24 Dinle ile hayat bulurken, onlarca farklı değerli hocanın sesinden Aşr-ı Şerif, Cüz, Meal Cüz, Sure, Meal Sure ve Mealli Hatim dinleme imkânı da tanıyor.

ANDROİD: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turkuvaz.dinle&hl=tr&gl=US

IOS: https://apps.apple.com/us/app/724-dinle-m%C3%BCzik-sesli-kitap/id1540042099