Türkiye’de Dünya Kupası coşkusu! Milli Takım’ın galibiyeti yurtta büyük sevinçle karşılandı

A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup etti. Milli Takım bu sonuçla Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.
İSTANBUL
A Milli Futbol Takımı'nın Kosova karşısında aldığı galibiyetin ardından 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması Taksim Meydanı'nda kutlandı. A Milli Futbol Takımı Kosova karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Maçın ardından Taksim Meydanı'na çıkan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile sevinç gösterisinde bulundu. Milli takımın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmasına sevinenler araçları ile korna çalarak sonucu kutladı.
ANKARA
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığı maçın sevinci, başkentteki vatandaşlar tarafından da büyük bir coşkuyla yaşandı. Ankara'da bayraklarıyla araçlarına binen vatandaşlar korna sesleri eşliğinde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde toplandı. Coşkulu vatandaşlar, Türkiye'nin 24 yıl sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasını şarkılar ve marşlar söyleyerek sevinç gösterileriyle kutladı.
SAMSUN VE ÇANKIRI
Samsun ve Çankırı'da A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi coşkuyla kutlandı.
Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda çadırdaki dev ekranda ellerinde Türk bayraklarıyla müsabakayı takip eden Samsunlular, milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup etmesiyle büyük sevinç yaşadı. Vatandaşlar, Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısıyla kutlama yaptı. Bazı vatandaşlar ise Türk bayraklarıyla donatılan araçlarıyla şehirde korna çalarak tur attı.
Çankırı'da kent meydanındaki dev ekranda izlenen maçın ardından havai fişekli kutlama yapıldı. Türk bayrağıyla tezahürat yapan vatandaşlar, galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı. Bazı vatandaşlar da Türk bayrağı açarak araçlarıyla şehirde konvoy oluşturdu.
DÜZCE
Türkiye Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off final maçında deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup etti. Düzce'de futbolseverler, milli maç heyecanını Düzce Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekranda yaşadı. Sandalyeleriyle alana gelen vatandaşlar, karşılaşmanın 53. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle büyük sevinç yaşadı. Maçın son dakikalarında heyecan dolu anlar yaşayan Düzceli futbolseverler, bitiş düdüğüyle birlikte coşkulu kutlamalara başladı. Karşılaşma sonrası duygularını paylaşan vatandaşlar, büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek millilere teşekkür etti. Ay-yıldızlıların 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasına değinen taraftarlar, o dönemdeki yaşlarını hatırlatarak keyifli anlar yaşadı.
TRABZON
2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Türkiye Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup etti. Milliler, 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanırken, karşılaşma tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da binlerce kişiyi ekran başına kilitledi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolundaki heyecanına ortak olmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Türkiye-Kosova karşılaşması, kentin merkezi konumundaki Meydan bölgesine kurulan dev ekrandan canlı olarak yayımlandı. Karşılaşmayı dev ekrandan takip eden Trabzonlular, ay-yıldızlıların 1-0'lık galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı. Vatandaşlar, horon ve kolbastı oynayarak tezahüratlar eşliğinde galibiyeti kutladı.
BOLU
Türkiye A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında Kosova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ay yıldızlı takım aldığı galibiyetle 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Vatandaşlar, milli maçı Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan yağmur altında izledi. Milli takımın maçı kazanarak Dünya Kupası'na katılması vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.