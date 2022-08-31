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Giriş Tarihi: 31.8.2022 21:32 Son Güncelleme: 31.8.2022 21:32

Türkiye'de hangi adda bir ilçe yoktur?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Türkiye'de hangi adda bir ilçe yoktur? sorusunun cevabı merak konusu olarak Türkiye'de hangi adda bir ilçe yoktur? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Türkiye’de hangi adda bir ilçe yoktur?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Türkiye'de hangi adda bir ilçe yoktur? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Türkiye'de hangi adda bir ilçe yoktur? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Türkiye'de hangi adda bir ilçe yoktur?

A- Çat
B- Pat (CEVAP)
C- Tut
D- Ula

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