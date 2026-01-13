Türkiye’de kentsel dönüşümün lideri Bahçelievler oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde başlatılan ve İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayan "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular artarak devam ediyor. Kampanya kapsamında, ev ve iş yerlerini depreme dayanıklı hale getirmek isteyen vatandaşlara hibe, kredi ve taşınma desteği sağlanıyor. Bu destekle birlikte Bakanlık tarafından her bir konut için sağlanan 1 milyon 875 bin liralık finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar, evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa edebiliyor.

İSTANBULDA KAMPANYADAN FAYDALANANIN YÜZDE 23'Ü BAHÇELİEVLER OLDU

"Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında 2024 ve 2025 yıllarında İstanbul genelinde ev ve iş yeri için yapılan 25 bin bağımsız bölümün 5 bin 781'i Bahçelievler'de gerçekleşti. Böylece Bahçelievler, İstanbul genelinde kampanyadan faydalanan bağımsız bölümlerin yaklaşık yüzde 23'ünü tek başına oluşturdu.

"DEPREME KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK ZORUNDAYIZ"

Bahçelievler Belediyesi Başkanı Hakan Bahadır, ilçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı..Kentsel dönüşümde Bahçelievler'in iyi durumda olduğunu ve bu süreci vatandaşlarla birlikte yürüttüklerini belirten Bahadır, "Eski, kötü, mezar ev, deprem ev, ölüm evi diye tabir ederim. O evler, o yapı stokları yavaş yavaş erimeye başlıyor. Bizde yaklaşık 22 bin bina var. Bunların yüzde 45'i 2000 yılından sonra yapıldı. Geriye kalan yaklaşık yüzde 55'lik kısmı da hızla yenilemeye devam ediyoruz" dedi.

"GÖREVE GELDİĞİMİZDE 10 PLAN ÇIKARDIK"

Göreve geldikten sonra ilçede kentsel dönüşümle ilgili 10 ayrı plan çıkardıklarını ifade eden Bahadır, devletin gerekli desteği verdiğini ancak asıl sorumluluğun yerel yöneticilerde olduğunu söyledi. Vatandaşları bir an önce evlerini yenilemeye ikna etmekle mükellef olduklarını belirten Bahadır, çıkarılan planlarla "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında dönüşümü teşvik ettiklerini kaydetti.

Bahadır açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "5 bin 781 bağımsız bölümün 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında yenilenmesini teşvik ettik. Göreve geldiğimizde ilk iş olarak Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nü kurduk; Türkiye'de bunu yapan ilk belediyelerden biriyiz. Ardından mahallelere bu müdürlüğün irtibat bürolarını açtık. Bu bürolara şehir plancıları, inşaat mühendisleri ve mimarlar görevlendirdik. Vatandaşın belediyeye gitmeden, evine yakın noktalarda bilgi almasını sağladık. 'Yasal hakkım nedir, çıkma alabiliyor muyum, yükselebiliyor muyum, küçülüyor mu?' gibi tüm sorularına cevap verdik"

2024 VE 2025' TE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

"Yarısı Bizden" kampanyasının kentsel dönüşüm çalışmalarını ciddi şekilde hızlandırdığına dikkat çeken Bahadır, ilçe olarak 2024'te olduğu gibi 2025'te de Türkiye genelinde birinci sırada yer aldıklarını söyledi.

Bu kampanyanın yanı sıra, belediye olarak binalarını birleşerek dönüştüren vatandaşlara da ayrı bir teşvik sağladıklarını belirten Bahadır, 600 metrekare birleşilmesi durumunda yüzde 15 bonus hak verdiklerini açıkladı. Bu kriterin özellikle otopark sorununu çözmek amacıyla uygulandığını ifade etti.

YIKIM VE RUHSAT VERİLERİ AÇIKLANDI

Bahadır, yapılan çalışmalarla ilgili sayısal verileri de paylaştı. Buna göre; 2024 yılında 416 bina yıkımı, 2025 yılında ise 1.087 bina yıkımı gerçekleştirildi. Ayrıca; 2024 yılında 304, 2025 yılında 641 yapı ruhsatı verildi.

"MEZAR VE ÖLÜM EVLERİNDE OTURMAYIN"

Amaçlarının, olası bir depremde vatandaşların sağlam binalarda oturmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Bahadır, belediyecilikteki asıl misyonlarının bu olduğunu ifade etti. Çıkarılan plan notları ve hükümetin sağladığı desteklerle sürecin hızlandığını belirten Bahadır, bu şekilde devam edilmesi hâlinde önümüzdeki 5–6 yıl içinde Bahçelievler'de riskli bina kalmayacağını düşündüğünü söyledi. Kentsel dönüşüm sayesinde vatandaşlara daha iyi yaşam koşulları sunacaklarını dile getiren Bahadır, riskli binalarda yaşayanlara şu çağrıyı yaptı: "Vatandaşlarımdan ricam şudur; gerçekçi olsunlar. Çocuklarını, eşlerini, torunlarını, akrabalarını, komşularını ve kendilerini seviyorlarsa lütfen komşularıyla anlaşsınlar. Sonra iyi bir avukat bulup müteahhitlerle görüşsünler, noterde sözleşmelerini yapsınlar ve bize başvursunlar. Bu imkânları kaçırmasınlar. Bahçelievler'de, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Yarısı Bizden' kampanyası ve çıkardığımız 8 plan notuyla sınırsız imkân var. Lütfen mezar evlerde, ölüm evlerinde oturmayın." Dedi.