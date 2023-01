Türkiye’de Strep-A vakalarında artış uyarısı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hem "Strep A" bakterisi kaynaklı enfeksiyonlarda hem de hastalığın ağır klinik tabloya yol açan formlarında artış yaşandığını bildirdi. Çiftçi Strep-A ile ilgili şunları anlattı:Pandemi sonrasında diğer solunum yolları enfeksiyonları gibi Strep-A hastalığını da daha sık görmeye başladık. Strep-A çoğunlukla bademcik iltihabına yol açıyor. Çocuklarda ateş, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, baş-karın ağrısı, kusma gibi belirtilerle seyrediyor.Strep-A zamanında tedavi edilmezse daha ağır klinik tablolara neden olabiliyor. Bazı çocuklarda boğaz enfeksiyonuyla birlikte halkımızın "kızıl" hastalığı dediği cilt döküntüsü oluşabiliyor. Bunun haricinde ciltte yumuşak dokularda ciddi klinik tablolara yol açabiliyor. Dolaşım bozukluğu görülebiliyor. Fakat bunlar nadir karşılaşılan durumlar.Özellikle Batı ülkelerinde şu an Strep-A kaynaklı ciddi bir vaka artışı yaşanıyor. Bir kısmında ölümle sonuçlanan durumlar yaşandı. Bu aslında bizim için de uyarıcı bir durum çünkü Strep-A dünyanın her tarafında görülen bir bakteri ve benzer klinik tablonun ülkemiz dahil dünyanın başka yerlerinde görülme ihtimali var. Şu anda da maalesef bunun işaretlerini görmeye başladık. Strep-A vakalarında oldukça artış var. Ateşi çıkan, hasta olan her çocuk mutlaka doktoru tarafından değerlendirilmeli. Hekimler Strep-A'yı son derece iyi tanıyor, bununla ilgili tanı testleri var. Strep-A antibiyotiklerle tedavi edilebilen bir hastalık.