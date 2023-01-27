Haberler Yaşam Haberleri Türkiye’de Strep-A vakalarında artış uyarısı
Giriş Tarihi: 28.1.2023

Türkiye’de Strep-A vakalarında artış uyarısı

AA
Türkiye’de Strep-A vakalarında artış uyarısı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hem "Strep A" bakterisi kaynaklı enfeksiyonlarda hem de hastalığın ağır klinik tabloya yol açan formlarında artış yaşandığını bildirdi. Çiftçi Strep-A ile ilgili şunları anlattı:
Pandemi sonrasında diğer solunum yolları enfeksiyonları gibi Strep-A hastalığını da daha sık görmeye başladık. Strep-A çoğunlukla bademcik iltihabına yol açıyor. Çocuklarda ateş, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, baş-karın ağrısı, kusma gibi belirtilerle seyrediyor.



CİLTTE DÖKÜNTÜ
Strep-A zamanında tedavi edilmezse daha ağır klinik tablolara neden olabiliyor. Bazı çocuklarda boğaz enfeksiyonuyla birlikte halkımızın "kızıl" hastalığı dediği cilt döküntüsü oluşabiliyor. Bunun haricinde ciltte yumuşak dokularda ciddi klinik tablolara yol açabiliyor. Dolaşım bozukluğu görülebiliyor. Fakat bunlar nadir karşılaşılan durumlar.
Özellikle Batı ülkelerinde şu an Strep-A kaynaklı ciddi bir vaka artışı yaşanıyor. Bir kısmında ölümle sonuçlanan durumlar yaşandı. Bu aslında bizim için de uyarıcı bir durum çünkü Strep-A dünyanın her tarafında görülen bir bakteri ve benzer klinik tablonun ülkemiz dahil dünyanın başka yerlerinde görülme ihtimali var. Şu anda da maalesef bunun işaretlerini görmeye başladık. Strep-A vakalarında oldukça artış var. Ateşi çıkan, hasta olan her çocuk mutlaka doktoru tarafından değerlendirilmeli. Hekimler Strep-A'yı son derece iyi tanıyor, bununla ilgili tanı testleri var. Strep-A antibiyotiklerle tedavi edilebilen bir hastalık.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan krizi! Danimarka büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı
Üç aşamada büyük LGBT tehlikesi... Dr. Mustafa Merter: Bu herifler tehlikeyi göremiyorlarsa…
İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı
SAS Holding vurgununda dudak uçuklatan rakam! Sistem böyle kurulmuş!
Son dakika: Bakan Vedat Bilgin'den flaş EYT ve asgari ücret açıklaması
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan muhalefete 'Yeter söz milletindir' sloganı tepkisi: CHP bizi taklit ediyor
Altılı masada adaylık krizi derinleşiyor! İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu karşıtı açıklama
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkanlarına çarpıcı mesaj: Akşener’i kızdıracak diyalog...
Umudun ve azmin adı doktor ‘Anıl’
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’de Strep-A vakalarında artış uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA